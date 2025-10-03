El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Eva Alcón, en el claustro de la Universidad de Oviedo. Pablo Nosti
Presidenta de la Conferencia de Rectores

Eva Alcón: «Se necesita un pacto de Estado para garantizar la financiación de las universidades públicas»

«No necesitamos más reales decretos, necesitamos que nos apoyen y que crean en nosotros»

Olga Esteban

Olga Esteban

Oviedo

Viernes, 3 de octubre 2025, 06:55

Comenta

Eva Alcón Soler (Castellón, 1963) es catedrática de Filología Inglesa y, desde 2018, rectora de la Universitat Jaume I de Castellón. Es ... además la segunda mujer que preside la Conferencia de Rectoras y Rectores de Universidades Españolas, que agrupa a 77 instituciones académicas, de las que 50 son públicas y 27, privadas. Es tarde ofrece una charla en el Paraninfo del Edificio histórico de la Universidad de Oviedo sobre 'Los retos de la educación universitaria en el contexto actual', en el marco del Ciclo Asturias 2050, organizado por la Fundación José Barreiro.

