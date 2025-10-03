Eva Alcón: «Se necesita un pacto de Estado para garantizar la financiación de las universidades públicas»

Eva Alcón Soler (Castellón, 1963) es catedrática de Filología Inglesa y, desde 2018, rectora de la Universitat Jaume I de Castellón. Es ... además la segunda mujer que preside la Conferencia de Rectoras y Rectores de Universidades Españolas, que agrupa a 77 instituciones académicas, de las que 50 son públicas y 27, privadas. Es tarde ofrece una charla en el Paraninfo del Edificio histórico de la Universidad de Oviedo sobre 'Los retos de la educación universitaria en el contexto actual', en el marco del Ciclo Asturias 2050, organizado por la Fundación José Barreiro.

-No sé si preguntar por cuáles son esos retos de la educación universitaria, porque me temo que deben ser muchos.

-Son muchos.

-¿Los más importantes?

-Me gusta destacarlos por las misiones que tenemos las universidad. Si empezamos por formación, además de adaptar toda la oferta académica como estamos haciendo, además de entrar en la formación propia, ha entrado el proyecto de microcredenciales, que es una magnífica oportunidad para no dejar a nadie atrás. Atraer a las personas que hace muchos años estuvieron en la universidad pero necesitan upskilling, pero también las que por diferentes circunstancias en su día no pudieron acceder a la universidad. Ahora tienen la oportunidad de hacerlo. Y otro gran reto en formación es asegurar que la calidad de nuestro sistema no sea dañado. Ha costado mucho, tenemos un sistema universitario que da cohesión al país, tenemos universidades en cada provincia y todas han demostrado ser de calidad. Hay que mantenerlo.

-¿Lo dice que por que hay algún peligro, algo que está poniendo en riesgo esa calidad?

-Lo digo porque hay que planificar, atender las necesidades que tiene la sociedad, y hacerlo con universidades con criterios de rigor, que cumplen las misiones que tienen: formación, investigación y transferencia.

-Para todo ello se necesita financiación, una de las grandes luchas del sistema universitario público. En algunas comunidades, como Madrid, las universidades han lanzado la voz de alarma.

-Efectivamente. Una universidad con una financiación adecuada es la que garantiza el progreso económico, el bienestar de la ciudadanía y es un valor para el futuro del estudiantado. Muchas veces nos encontramos con titulaciones muy demandadas, como Medicina, y no preguntan por qué no ofrecemos más plazas. Siempre digo lo mismo: no es porque no queramos, pero no tenemos recursos suficientes para doblar grupos, contratar profesorado, doblar laboratorios… La financiación de las universidades hace años que sufre.

-¿Se necesita un cuerdo estable para garantizar la financiación a largo plazo?

-Deberíamos hablar de un pacto de Estado, en el que Gobierno, comunidades autónomas de diferentes signos… entendieran que apostar por la universidad es apostar por el futuro.

-La Ley de universidades les exige, por ejemplo, un porcentaje de inversión en investigación. Al menos en el caso de Asturias el rector ha dicho que es imposible.

-Me parece bien que una ley ponga límites estándar de calidad a las universidades, pero necesitamos los recursos, estar acompañados. Por eso, desde la Conferencia de Rectores y Rectoras hemos pedido trabajar de forma conjunta para poder alcanzar el 1% del PIB y ya se ha constituido la comisión de financiación, que se reunirá este mes y estudiará la viabilidad de dotar a las universidades de los recursos necesarios para nosotros poder centrarnos en transformar la sociedad. Somos palancas de cambio, a las universidades no nos asustan los desafíos, pero debemos ser acompañadas con financiación. A nivel de organización la autonomía universitaria es buena porque nos permite ejercer nuestras misiones sin injerencia económica, social y política. No necesitamos más reales decretos, necesitamos que nos apoyen y que se crea en las universidades. Eso y buscar sinergias, como la iniciativa María Goyri, puesta en marcha por el Gobierno de España, para la contratación de profesorado que nos permite hacer una planificación a largo plazo de las necesidades docentes, planificar relevos generacionales, captación de talento…

-¿La falta de profesorado en algunas áreas y la falta de relevo generacional es un problema extendido?

-Sí. Un porcentaje muy elevado del profesorado tienen más de 55 años, así que en los próximos 10 años vamos a tener que renovar el talento. Por eso es importante mirar hacia los jóvenes, que son el futuro. Como rectora siempre lo digo: el estudiantado es la razón de ser de las universidades. Cuidar el talento joven es fundamental.

-Pero se necesita retenerlo.

-Claro, no es posible que formemos y luego el talento lo aprovechen otros países. Necesitamos retener ese talento y que tengan unas condiciones atractivas para poderse quedar. Los que marchan, en un alto porcentaje, es porque no pueden quedarse.

-Volvemos a la cuestión de la financiación.

-Estamos en un momento crucial para afianzar y fortalecer el sistema universitario español. Es un punto de inflexión.

-¿Por el gran aumento de universidades privadas? ¿Por eso es un momento clave para apoyar al sistema público?

-Es un momento clave para apoyar a la universidad pública. Desde CRUE decimos que las universidades tienen que ser de calidad, y España tiene universidades de calidad tanto públicas como privadas. Esto tiene que quedar claro porque es el principio fundamental de la convivencia. Dicho esto, otra cosa es ¿dónde invertimos los recursos? Pues los recursos públicos tienen que ir de forma predominante al sector público.

-¿Era necesario endurecer los criterios para poder abrir una universidad privada?

-Es bueno, para todas la universidades, públicas y privadas, ser rigurosos en los criterios de calidad que debemos cumplir. Es bueno saber que hay unos criterios y nos esforcemos por cumplirlos, sobre todo para no defraudar a la ciudadanía.

-NO sé si está informada sobre el debate que hay en Asturias estos días. Este curso ha habido matrícula gratuita en primero y el Gobierno ha anunciado que, a partir del próximo curso, se extenderá a todos, en función de unos criterios académicos.

-Voy a dar una opinión muy personal. Nos debemos esforzar por no dejar a nadie atrás, ese debe ser el principio que regule toda acción. Sería ideal que la universidad pública fuera gratuita para todo el mundo, pero como rectora sé que las universidades tenemos una asfixia económica. También sé que a todo el mundo no le cuesta lo mismo pagar una matrícula universitaria, con unos precios que para algunas familias son inasumibles y para otras no requieres un esfuerzo tan grande. Si no tenemos los recursos suficientes quizás es el momento de primar unas buenas becas salario que permitan a aquellos estudiantes que no pueden acceder a la universidad y que para los no suponga un esfuerzo puedan pagar una matrícula como las que tenemos. Hoy en día las matrículas no son el mayor problema, el estudiantado tiene que hacer frente al problema de los alojamientos…

-Cierto, un auténtico problema encontrar vivienda para los estudiantes.

-Muchos estudiantes con beca no pueden seguir en la universidad porque no es suficiente para pagar los estudios y la vivienda. Eso requiere que tengan que trabajar simultáneamente y, por lo tanto, no están en las mismas condiciones que el estudiante que solo estudia.

-Empezó la entrevista hablando de las microcredenciales. ¿Son también una forma de acercar las universidades a las necesidades del tejido económico? En Asturias al menos es una queja constante del tejido empresarial

-Hablé del reto de formación, pero no hablé del de investigación y transferencia. Más del 80% de la investigación se hace en las universidades y, pese a los problemas de financiación que hablábamos , estamos muy bien situados en los rankings universitarios por la producción científica. El reto es que la investigación que se hace en nuestros campus llegue a la sociedad. Tenemos un camino que recorrer. Desde CRUE hemos lanzado el proyecto Transferencia e Impacto Social: estamos recogiendo todas las investigaciones para darlas a conocer al sector productivo y las Cámaras de Comercio. Dicho esto también diré que cuando las empresas invierten en investigación donde acuden es a las universidades, pero acuden poco, no porque no quieran, sino porque nuestro ecosistema está formado principalmente por pymes y micropymes que no tienen tanta capacidad de destinar recursos a la investigación.

-Temino. Qué bueno ver a una rectora al frente de la CRUE.

-Sí, el techo de cristal sigue estando… Hay más rectoras en las privadas que en las públicas, porque el proceso de selección es diferente. En nuestro caso tenemos que dar el paso al frente, pasar unas elecciones, nos tiene que reafirmar la comunidad universitaria... Pero creo que es magnífico que las mujeres lleguemos a altas responsabilidades, porque tenemos un liderazgo femenino: entendemos ese liderazgo como compartido y eso ayuda a crear equipos cohesionados y que tienen un mayor impacto para la transformación de la sociedad que, en definitiva, es lo que nos preocupa. Y además damos un ejemplo a las generaciones futuras.