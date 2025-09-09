Convenio entre la Seguridad Social, la sanidad asturiana y las mutuas para reducir los procesos de incapacidad temporal por lesiones traumatológicas Quienes sufran una contingencia común que afecte al hombro, la espalda o la rodilla podrán resolver su situación a través de una mutualidad, como ocurre con los accidentes laborales. La opción es voluntaria y los médicos de Familia del Sespa seguirán siendo los responsables de dar las bajas y las altas

Miriam Suárez Gijón Martes, 9 de septiembre 2025, 14:46 Comenta Compartir

La Seguridad Social, el Servicio de Salud del Principado y las Mutuas han firmado esta mañana un convenio de colaboración para resolver los procesos de incapacidad temporal con mayor rapidez. No se trata, según precisó el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, de que «la gente vuelva al trabajo medio coja», sino de que «se recupere antes y mejor», mediante la aceleración de diagnósticos, pruebas y tratamientos.

Este convenio, que hasta este momento sólo han suscrito Cataluña, Baleares y Asturias -«comunidades que han tenido una actitud más proactiva en este asunto»-, tiene su origen en lo pactado en la Mesa de Diálogo Social en junio de 2024. Cuenta, por tanto, con el beneplácito de los sindicatos y la patronal, que lleva tiempo solicitando medidas para que los procesos de incapacidad temporal no se prolonguen innecesariamente.

Una vez se implemente esta colaboración, los trabajadores tendrán la opción de resolver las contingencias comunes de origen traumatológico en las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, tal como ocurre ahora cuando las lesiones se producen como consecuencia de un accidente laboral. Se trata de una opción voluntaria, que sólo será posible «en patologías de hombro, menisco, rodilla y disco intervertebral y lumbar», según precisó la consejera de Salud, Concepción Saavedra, «que son las más frecuentes y donde la incapacidad temporal suele ser más larga».

Comisión de seguimiento

El médico de Familia, no obstante, «seguirá siendo quien supervise todo el proceso y quien diga qué pruebas o tratamientos se pueden hacer a través de la mutua», remarcaron tanto Borja Suárez como Concepción Saavedra. Por tanto, la responsabilidad de tramitar las bajas y las altas seguirá recayendo en los facultativos de Atención Primaria. Este nuevo sistema no comenzará a funcionar de inmediato, sino que será necesario un período de adaptación y organización, en el que fundamentalmente se tratará de mejorar la comunicación entre el Servicio de Salud del Principado y las mutuas, que tendrán un plazo de cinco días para notificar si se hacen cargo o no de los casos derivados por la sanidad pública.

«Estamos convencidos de que hay margen de mejora en la gestión de la incapacidad temporal y cabe un aprovechamiento mejor de los medios de las mutuas por parte de los servicios de salud», sostuvo el secretario de estado de la Seguridad Social. De hacer seguimiento del convenio -con carácter trimestral- se ocupará una comisión formada por tres representantes de la Consejería de Salud, tres de las mutuas, dos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INS)S y otras dos por cada agente social.

En Asturias, según los últimos datos que recoge el INNS, correspondientes al mes de mayo, hay unos 20.000 trabajadores incapacitados temporalmente por una contingencia común. Y los procesos se resuelven en 63,4 días de media frente a los 36,8 días de la media nacional.

Temas

SESPA