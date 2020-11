Coronavirus | Asturias empieza a frenar los contagios pero la mortalidad se sigue cebando en los mayores Las altas hospitalarias superan por tercer día a los ingresos, pero 25 enfermos fallecieron LUCÍA R. LORENZO OVIEDO. Sábado, 21 noviembre 2020, 00:58

Asturias logra un tercer día más esta semana superar el número de altas de pacientes que estaban afectados por el coronavirus respecto a los ingresos hospitalarios. 119 afectados vencieron a la enfermedad, mientras 95 asturianos que dieron positivo en las pruebas debieron ser hospitalizados: 85 en planta y 10 en UCI. Pero la presión asistencial continúa subiendo. En Langreo, en el Hospital Valle del Nalón se derivaron pacientes covid de planta al Credine, y afectados que estaban en la UCI, a otros centros que disponen también de este servicio. Las derivaciones de pacientes críticos también se llevó a cabo en Mieres, en el Hospital Álvarez-Buylla. El jueves, permanecían 984 pacientes covid ingresados en los hospitales asturianos. 841 eran usuarios confirmados o con sospecha de contagio que estaban en planta, y 143 en Cuidados Intensivos. Ayer eran 181 más los afectados hospitalizados. Un total de 1.165 pacientes covid -1.015 en planta y 150 en UCI- estaban ingresados. Uno de los centros que recibió un mayor número de ingresos fue el Credine, en Langreo, con 90 afectados, tras el brote producido en la residencia Canuto Hevia de Lena el pasado miércoles.

«Carga inasumible»

Además, el sindicato de enfermería Satse alertó de la «carga de trabajo desproporcionada e inasumible» de las enfermeras de la UCI covid de Cabueñes por tener una ratio cada una de hasta cuatro pacientes cada una. A esto añaden que «la escasez de profesionales en Cuidados Intensivos se traduce en que las enfermeras tengan que permanecer hasta seis horas con el equipo de protección individual puesto, llegando incluso a las nueve en horario nocturno».

Los fallecimientos tampoco dan tregua en la región. 25 personas que dieron positivo en las pruebas perdieron la vida el jueves. Se trataba de 13 mujeres y 12 hombres, de edades comprendidas entre los 55 y los 98 años. Diez de los fallecidos vivían en residencias de mayores.

La tasa de positividad continúa siendo algo superior a la máxima fijada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 5%. El jueves se situó en 5,49% tras realizar 5.749 pruebas. Además, la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días se situó en 614 por 100.000 habitantes, según datos del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias. Este última cifra sigue siendo superior a la media española, cuya incidencia acumulada de los últimos 14 días es de 419,48.

Los contagios detectados el jueves bajaron a los 316, después de dos jornadas con 400 y 455 casos confirmados. Un dato esperanzador, pero que no debe confiar a la población. El exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la OMS, Daniel López Acuña, advierte de que no hay una tendencia sostenida, sino que los datos de casos positivos de estos días «son dientes de sierra». Es decir, «hoy se pueden tener más diagnósticos pero mañana menos, porque la sintomatología no se manifiesta de una manera uniforme», detalla. Además de observar los contagios, indica que se deben analizar otros factores como la tasa de positividad y la presión hospitalaria. Esta última, insiste, en que «es muy alta». Sin embargo, explica que «si se mantienen las medidas como los cierres perimetrales, el toque de queda, las restricciones a la actividad comercial y a la hostelería es esperable que podamos estabilizar la curva y ver descensos en los contagios en unos días».

A todas estas líneas estrategias, López Acuña insiste en que «debemos contribuir mucho con la conducta y actitud de la gente». No obstante, puntualiza que «habríamos visto un descenso más rápido de los contagios si el Gobierno hubiera aprobado un confinamiento domiciliario».

Contagios en hospitales

La planta de psiquiatría del HUCA registró ayer contagios por coronavirus. Así lo indican fuentes sanitarias que confirman que un profesional y un paciente dieron positivo. Esta planta que ayer se mantuvo en cuarentena, por la noche admitió ingresos de usuarios que precisaban atención y no podían ser atendidos en otros puntos de la red sanitaria.

En el Hospital de Cabueñes, en Gijón, fuentes sanitarias indican que los ocho bebés de la Unidad de Neonatos dieron negativo en la covid tras realizar dos pruebas. Se trataba de los niños que estuvieron en contacto con un recién nacido cuyos padres comunicaron que dieron positivo al día siguiente de recibir el alta hospitalaria para irse a su domicilio con el pequeño. Los diez días posteriores al último contacto estuvieron todos asintomáticos.