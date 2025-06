Barbón urge a endurecer las penas para corruptos y a crear una comisión en el PSOE que persiga comportamientos machistas

No pudo evitar que durante su comparecencia ante los medios de comunicación se le entrecortara la voz. El pin que lucía en la americana, un ... faro, ya era todo un aviso a navegantes: «Hay que poner luz en todas las esquinas de la política». Porque aunque la de hoy es una cita para constituir el comité autonómico de la Federación Socialista Asturiana (FSA), en la que dar cuenta de «los logros económicos» de la región, de evaluar la última crisis de gobierno «hay que reconocer a Lydia Espina por dar un paso al lado como consejera de Educación», incluso para hablar de lo que se juega el Oviedo esta noche «tengo que ser neutral, para que no se enfaden mis sobrinas, pero espero que suba a Primera», Adrián Barbón, presidente del Principado y secretario general de la FSA; no eludió «el elefante en la habitación». El elefante con tres cabezas, Koldo, Ábalos y Cerdán, que conforma el escándalo de corrupción que ha llevado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a entrar hasta la cocina de Ferraz, la sede del PSOE en Madrid.

Tal y como había dejado ya escrito en las redes sociales en la tarde del viernes «cuando volvía de Madrid», reconoció que lo que está viviendo su partido en estos meses, con la imputación contra los dos últimos secretarios de organización del PSOE y del asistente de Ábalos, «me afecta emocionalmente, nos afecta a todos en el partido, a los votantes y, también, a toda la izquierda», dijo. Pero no dejó que la emoción o el shock en el que dice estar le paralice. «Ya hemos pedido perdón, ahora debemos ser contundentes para recuperar la credibilidad que hemos perdido». De hecho, al comité autonómico entró con tres propuestas claves: Reforzamiento de la comisión de ética y garantías del PSOE, con la creación de una unidad específica para facilitar el control de los comportamientos corruptos o machistas. El endurecimiento del Código Penal para que los corruptos paguen no solo con cárcel, sino con la devolución de lo robado, y, lo mismo para los corruptores. Que se persiga con cárcel a las empresas, empresarios o directivos que compren a los políticos para salir beneficiados.

Así lo aseguró Adrián Barbón en la sala de prensa del Centro Polivalente Integrado de Lugones, mientras en el auditorio le esperaban los otros 316 integrantes del nuevo comité autonómico. Entre ellos, Adriana Lastra, que estos días confesó haber sufrido acoso y derribo por parte de Santos Cerdán, que la llevó a abandonar sus cargos de primera línea en Madrid y volver a casa «enferma y embarazada». A ella se refirió el presidente regional: «Todos pensábamos que lo que había era una lucha de poder, como tantas ha habido en los partidos y en todas las organizaciones a lo largo de la historia. Estaba clara que Adriana Lastra le sobraba a Santos Cerdán. Mi duda ahora es si le sobraba porque ella estaba de forma permanente en Ferraz y pudiera ver algo».

Que no lo vio «lo tengo claro, porque conozco muy bien a Adriana y ante la mínima sospecha que ella hubiera tenido de corrupción, habría acudido al secretario general». Sobre las críticas que ha generado entre el movimiento feminista lo sucedido con la hoy delegada del Gobierno en Asturias y, sobre todo, las chabacanas conversaciones que se han escuchado entre Koldo y Ábalos hablando de citas con mujeres prostituidas, Barbón también se mostró tajante: «Hay que prohibir la prostitución en este país. Soy un radical defensor del abolicionismo, lo he sido siempre. No se puede ser permisivo. Creo que este partido, que defiende la igualdad entre mujeres y hombres, que lo hace escuchando al movimiento feminista, y lo hace frente al negacionismo de algunos partidos, tiene que perseguir esa lacra».

De hecho, esa será la primera de las tres propuestas que planteará al comité autonómico para llevar, desde Asturias, «al comité federal que se celebrará el 5 de julio». Dejando claro que «la corrupción es una lacra, es una traición, los corruptos son traidores a las siglas, a los valores y a las convicciones y a las personas que depositaron su confianza en ellos» y que «en la organización que yo dirijo, la FSA, y en el PSOE en el que yo milito no se contempla ni se tapa la corrupción. Se persigue. Lo que tenemos que hacer es más transparencia, poner más luz en las esquinas, para que todos los corruptos tengan que rendir cuentas ante la Justicia».

Por ello, enumeró sus peticiones: «La primera, el reforzamiento del papel de nuestra comisión de ética y garantías para la revisión de todo comportamiento corrupto y de otros que atentan contra la ética. Me refiero a esas conversaciones asquerosamente machistas en esos audios que todos hemos escuchado. Esa comisión tiene que tener más poder, más capacidad y creemos que es importante constituir un departamento dentro de nuestro partido que se encargue de facilitar que todo tipo de denuncias o sospechas sean analizadas».

En segundo lugar: «Hay que perseguir de forma más contundente desde el punto penal a los corruptos. Voy a defender un endurecimiento de las penas, de las de cárcel, de las de inhabilitación para cargo público y garantizar la devolución de todo lo robado». Y la tercera afecta también al Código Penal: «También hay que reforzar las sanciones a los que corrompen. Hay que analizar si es una persona jurídica, si es un empresario o un directivo de una empresa. Hay que llegar hasta el final». Todo ello para «volver a ganar a pulso la credibilidad ante los ciudadanos. Y lo tenemos que hacer de forma contundente.

«Nadie ha hablado de que Sánchez dé un paso al lado»

Pero, ¿qué pasará antes del 5 de julio? Al ritmo de los acontecimientos, Adrián Barbón se mostró al lado del presidente del Gobierno. «No me he posicionado frente al adelanto electoral, eso corresponde al presidente» uno al que «nadie ha pedido que dé un paso al lado». Volvió a decir que «lo que he pedido es que de cara al comité federal del 5 de julio tienen que verse esas medidas claras y contundentes. Lo que espero del presidente es que tome las medidas duras, claras y concisas para dar pasos para recuperar esa credibilidad que se ha visto afectada».

Una credibilidad que, no obstante, asegura no afecta ni a Asturias ni al presidente de los asturianos. Es decir, a él. Preguntado si le preocupa que puedan salir audios de sus conversaciones con Ábalos, que no solo era el secretario de organización del PSOE, sino también el ministro de Fomento, Adrián Barbón se mostró rotundo: «Conversaciones con Ábalos he tenido muchas, puesto que soy secretario general de la FSA desde 2017. Ahora, si me dice que va a salir una conversación mía en temas de corrupción, ya le digo que no. No tengo que revisar ninguna de mis conversaciones». Una rotundidad que, dijo, avala su trayectoria. «Si algo me precede es mi fama. La única situación en la que me encontré en mi vida política era como concejal en Laviana. Y dije que iría a Fiscalía. Nunca nadie más me ha hecho ninguna propuesta porque sabe que es lo que haré y lo que aconsejo a todos: que acudan a Fiscalía a denunciar».

También quiso abrir un cortafuegos entre el trabajo del Principado y los informes de la UCO en la que se habla de corrupción en obras públicas en Asturias. «A Asturias como Gobierno no toca ningún informe de la UCO. Son obras del Estado que adjudica y ejecuta el Gobierno central. No hay ninguna obra que adjudique el Principado que esté investigada por la UCO», sentenció.

Sin querer dirigirse directamente al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha dicho que la corrupción protagonizada por Koldo, Cerdán y Ábalos es «el mayor escándalo de la democracia», sí apuntó que «el único partido que está condenado a título lucrativo por corrupción no es el PSOE», en referencia a la sentencia contra el Partido Popular. Rechazó, no obstante, «entrar en el y tú más que aborrece toda la sociedad», pero sí enfatizó que «eso de que los políticos somos todos iguales es mentira». Lo que tienen que tener los políticos, dijo «son los bolsillos de cristal».

«El PSOE asturiano es un partido limpio»

Recordando a su abuelo, del que heredó la afiliación socialista, insistió en que lo que está sucediendo «me afecta emocionalmente, pero sé que somos un partido limpio, que seguimos defendiendo la mejora para la clase trabajadora, la subida del salario mínimo interprofesional, la red de 0 a 3 gratuita, la Universidad gratuita, la mejora de la FP para ese ascensor social, que seguimos defendiendo el acceso a la vivienda... No nos vamos a rendir. Hemos pedido disculpas, pero ahora toca tomar decisiones, pero ahora toca tomar decisiones, ser implacables. La corrupción no la tapamos, la perseguimos», clamó.

Por ello, además del elefante en la habitación, en el comité autonómico se tratarán temas como «la complejidad del mundo en que vivimos, plagado de guerras, la guerra arancelaria que tanto nos preocupa y nos perjudica. Para un partido como el nuestro, que apuesta por la seguridad y por la paz, nos preocupa enormemente este clima belicista, este aumento de la tensión».

También, claro habrá análisis local. «Vamos a analizar la labor de Gobierno en Asturias. Habrá un reconocimiento a la labor de Lydia Espina, con ese paso al lado que dio, de manera voluntaria, como consejera de Educación para favorecer el entendimiento con los docentes que ha desembocado en un gran acuerdo por la educación pública asturiana: 45 millones de movilización de recursos en los próximos años que se suman a otros 23 millones ya comprometidos, que hace que nuestra apuesta por la educación pública y de calidad vaya incrementándose», una felicitación que hará extensiva «a la vicepresidenta Gimena Llamedo y al consejero Guillermo Peláez por su labor», ya que fueron ellos quienes llevaron a cabo las negociaciones con los sindicatos educativos tras la marcha de la consejera.

Y se revisarán «también los datos económicos. El hecho de que Asturias está protagonizando un despegue que, incluso, ya se reconoce a nivel nacional, hace unos días nos entregaban ese premio como reconocimiento al crecimiento económico de Asturias. No puedo dejar de citar la figura de nuestro consejero de Ciencia, Borja Sánchez, por esa apuesta sostenida desde 2019 por el crecimiento económico ligado a la ciencia». Con todo, seguro de que lo más comentado en el congreso será el elefante en la habitación.