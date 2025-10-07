Dos años de cárcel por agresión sexual a una menor de 14 años en Corvera El joven, que tenía 19 años cuando mantuvo relaciones con la niña,que ahora tiene 18, aceptó la condena que también incluye alejamiento, libertad vigilada e inhabilitación para trabajar con menores

E. C. Martes, 7 de octubre 2025, 13:49

Un joven de 19 años aceptó este martes una condena de dos años de prisión, alejamiento, libertad vigilada e inhabilitación para trabajar con menores de edad por un delito de agresión sexual por mantener relaciones -consentidas- con una niña de 14, en Corvera. La vista oral estaba señalada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.

El procesado, que ahora tiene 23 años, reconoció que, tal y como sostenía la Fiscalía del Principado de Asturias, el 25 de noviembre de 2021 mantuvo relaciones sexuales con la menor en aquel momento, que ahora tiene 18 años, en una localidad del municipio de Corvera.

Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de agresión sexual a menores de 16 años. Tras reconocer los hechos, el procesado aceptó una condena de dos años prisión; inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; inhabilitación especial para el desempeño de cualquier profesión, oficio o actividad, sean o no retribuidos, que conlleven un contacto regular y directo con menores de edad durante siete años; libertad vigilada durante cinco años; y prohibición de aproximarse a la víctima, a su domicilio o lugar de estudios a menos de 100 metros, y de comunicarse con ella por cualquier medio, todo ello durante tres años.

En concepto de responsabilidad civil, el procesado indemnizará a la víctima con 4.000 euros, más los intereses legales correspondientes.