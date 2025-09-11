Detenido por robar a punta de pistola y a plena luz del día en un supermercado de Cancienes El hombre, de 40 años y vecino de Corvera, es conocido por los agentes al constarle numerosos antecedentes policiales

Robo a mano armada y a plena luz en Cancienes. La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Corvera, de 40 años, como supuesto autor de un delito de robo con violencia e intimidación en un supermercado de la localidad el pasado sábado, 6 de septiembre.

Los hechos ocurrieron a las 14.10 horas cuando un hombre «muy alto y delgado», según la descripción facilitada por la Guardia Civil, entró en el establecimiento. Vestía una sudadera negra con capucha que le cubría la cabeza y parcialmente el rostro y apuntando con una pistola a las dos empleadas que se encontraban en la tienda les solicitó varias veces que abrieran la caja registradora.

Las dos mujeres lograron huir a la trastienda para esconderse y el autor del robo, tras tirar al suelo el monitor de un manotazo, sustrajo el cajetín de la caja registradora y abandonó el local corriendo. Hasta el establecimiento se personaron componentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Avilés, que realizaron la correspondiente inspección técnico ocular, además de solicitar el visionado de las cámaras de vigilancia de la tienda.

Los agentes identificaron al ahora detenido ya que es conocido por los agentes al constar numerosos antecedentes policiales. El martes, a las 14.45 horas y una vez finalizada la investigación llevada a cabo, se procedió a la detención del supuesto autor por un delito de robo con violencia e intimidación.

A continuación, y tras obtener la preceptiva orden de entrada y registro firmada por el Juzgado de Instrucción de Avilés, se procedió a ejecutarla para tratar de localizar el arma utilizada en el robo, no hallando ésta en el domicilio, aunque los agentes intervinieron dos machetes y dos pasamontañas que podrían haberse utilizado en otros ilícitos penales. Las diligencias instruidas y el detenido fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Avilés ayer miércoles 10 de septiembre.

