Iván Fernández y Bras Rodrigo sujetan los carteles del festival indio. LVA

La Banda de Gaitas de Corvera lleva su música hasta la India

La formación presidida por Bras Rodrigo dará el salto como única banda española la historia del PU's International Folklore Festival de Gujarat

L. L. P.

NUBLEDO.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:03

Comenta

La Banda de Gaitas de Corvera está lista para hacer historia nuevamente. Aunque para la formación asturiana cruzar el charco es algo habitual, ya ... que han tocado en varias ocasiones en Nueva York, en este caso irán más allá. Concretamente, en la India como parte de la tercera edición del PU's International Folklore Festival 2025 y conformando la única banda de gaitas española que actúa en la historia de este evento cultural.

