La Banda de Gaitas de Corvera lleva su música hasta la India

La Banda de Gaitas de Corvera está lista para hacer historia nuevamente. Aunque para la formación asturiana cruzar el charco es algo habitual, ya ... que han tocado en varias ocasiones en Nueva York, en este caso irán más allá. Concretamente, en la India como parte de la tercera edición del PU's International Folklore Festival 2025 y conformando la única banda de gaitas española que actúa en la historia de este evento cultural.

Su director, Bras Rodrigo, participó ayer en un encuentro con el alcalde, Iván Fernández, quien deseó suerte a la formación. En total 25 integrantes participarán en el festival que supone un salto de altura al convertirse en pioneros de la representación del folclore asturiano y español en este escenario internacional.

El evento celebrará su ceremonia de apertura el 25 de noviembre en el imponente enclave de la Statue of Unity, un espacio simbólico que representa la unión y la concordia entre pueblos, valores que inspiran esta cita cultural. El festival concluirá el 29 de noviembre, tras varios días de actuaciones a cargo de delegaciones procedentes de múltiples países, entre ellos la de España.

«Es un reconocimiento al valor artístico, al esfuerzo continuo y a la capacidad de la Banda de Gaitas para proyectar la identidad cultural de nuestro municipio más allá de nuestras fronteras; la cultura y el deporte están en nuestro ADN y son nuestra mejor carta de presentación», destacó Fernández en su encuentro con representantes de la banda corverana.

A lo largo del festival, la Banda de Gaitas de Corvera llevará la música tradicional asturiana a miles de espectadores, contribuyendo a la promoción cultural del concejo y de Asturias. Esta participación se suma a un año especialmente destacado para la agrupación, que en mayo de este mismo año, ya ha actuado en Montenegro, en el Carnaval Internacional de Budva 2025, y que en años anteriores ha llevado el nombre de Corvera a diversos escenarios internacionales.

Bras Rodrigo se mostró ayer agradecido por una oportunidad única que confía que ayude a poner en valor no solo la música tradicional sino también que sirva para dar a conocer Asturias y, por ende, Corvera.

El festival se desarrollará en la ciudad de Vadodara, en el estado de Gujarat, y anualmente reúne a miles de espectadores y cientos de formaciones musicales de todo el mundo.

Desde el Ayuntamiento trasladaron a la banda sus felicitaciones por esta oportunidad y recordaron que mantiene su colaboración y apoyo a la Banda de Gaitas al igual que a la Charanga y la Banda de Música.