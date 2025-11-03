El camino de La Peluca, en Molleda, mejora su seguridad El Ayuntamiento de Corvera invierte 15.000 euros en unas obras que estarán finalizadas en veinte días

El concejal de Obras y el alcalde de Corvera visitaron las obras en el camino situado en la parroquia de Molleda.

R. D. Molleda Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

El Ayuntamiento de Corvera de Corvera anunció ayer el inicio de una nueva obra pública, los trabajos de rehabilitación del firme del camino de La Peluca en la parroquia de Molleda. Este proyecto persigue, según explica el gobierno local, mejorar la seguridad del camino y la comodidad de sus usuarios, además de garantizar la durabilidad del pavimento. Además, «el camino de La Peluca actúa como faja forestal de defensa y prevención de incendios, con lo que estas obras mejorarán su efectividad», señalan. La inversión es de 15.000 euros y el plazo de ejecución de las obras es de veinte días, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables.

Según explica el Ayuntamiento, el proyecto de actuación comprende la limpieza y reparación del firme con zahorra artificial en los tramos más deteriorados, con una longitud total de 1.515 metros. En otros 232 metros se mejorará y compactará el camino también con zahorra. Además, se realizarán los trabajos de limpieza y saneo de cerca de 490 metros del camino mediante excavadora. A todo ello se suma la ejecución de trabajos para canalizar las aguas pluviales y evitar daños por escorrentía.

«Seguimos avanzando en la mejora y el arreglo de los caminos del concejo, especialmente en las zonas rurales, porque sabemos que son fundamentales para el día a día de muchos vecinos y vecinas. Cada actuación como esta en el camino de La Peluca es una muestra más de nuestro compromiso con mantener unas infraestructuras seguras y en buen estado», señaló el alcalde en su visita a la zona junto al concejal de Obras.

Iván Fernández explicó además que «el conocimiento del territorio lo tienen quienes lo viven, y muchas de las intervenciones que realizamos nacen precisamente de las aportaciones y avisos que nos trasladan los propios vecinos. Esa colaboración es clave para poder actuar allí donde realmente se necesita y seguir mejorando Corvera entre todos».

En este sentido, el equipo de gobierno defendió la gestión que realiza en esta materia atendiendo a las demandas que se realizan desde las áreas rurales del concejo.