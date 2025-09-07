Los colegios de Corvera, listos para iniciar el curso El Ayuntamiento da por concluidas las obras de mantenimiento realizadas durante el verano en Las Vegas, Los Campos y Cancienes

El Ayuntamiento de Corvera acometió a lo largo de este verano varias obras en los colegios públicos del concejo para garantizar su buen funcionamiento ahora que comienza el curso. Los trabajos han terminado ya en los centros de Las Vegas, Los Campos y Cancienes.

Restan sólo pequeños remates que no interferirán en el desarrollo de las clases que arrancan el próximo martes, 9 de septiembre, aseguró ayer el alcalde, Iván Fernández, que junto al concejal de Obras, Jorge Suárez y el de Educación, José Luis Montes, se reunió con los equipos directivos de los centros educativos en estos últimos días previos al inicio del curso escolar.

Desde finales del pasado mes de junio las distintas brigadas municipales vienen realizando actuaciones de mantenimiento, reparación y conservación en los tres colegios. Se trata de obras habituales en este periodo estival como la limpieza de canalones, siega y poda de zonas verdes, arreglos en portones y accesos, mejoras en instalaciones eléctricas, revisión de protecciones en patios, reparación de baños, revisión de aleros y peldaños, así como pintura de aulas, gimnasios y zócalos, o el arreglo de pequeñas goteras. En total, las obras acometidas por el Ayuntamiento han supuesto una inversión de 4.000 euros.

Tras las visitas y los encuentros con los equipos directivos, el alcalde, Iván Fernández, explicó que las actuaciones llevadas cabo «responden a las prioridades que nos trasladan las direcciones de los centros y las familias, y forman parte de un plan de mantenimiento continuo que no se limita al verano, sino que también desarrollamos en otras fechas como Navidad o Semana Santa».

El primer edil afirmó también que «nuestra prioridad es que los más de 720 niños y niñas que ya están matriculados en los centros educativos de Corvera encuentren sus colegios en perfectas condiciones desde el primer día de clase».