Corvera: Las Vegas, Trasona y Cancienes retoman sus Bailes Populares con música en directo Salvo en Naviedad, los Bailes Populares tendrán lugar durante todo el invierno, de viernes a domingo, en los diferentes centros culturales de Corvera

Los Bailes Populares vuelven a Corvera. Este fin de semana la música en directo se oirá en Las Vegas, Trasona y Cancienes para que las personas mayores disfruten.

La actividad se celebrará durante todo el invierno, a excepción de Navidad, de viernes a domingo en los diferentes centros culturales del concejo. Así, en el Centro Cultural José Avelino Iglesias 'Chas' de Trasona la actividad será de 20.30 a 22.30 horas cada viernes. En Las Vegas se hará los sábados en El Llar, a partir de las 18.30 hasta las 21 horas desde el 4 de octubre y, los domingos, a partir del 5 de octubre, en La Lechera de Cancienes también a partir 18.30 y hasta las 21 horas.

«Se trata de ofrecer una alternativa de ocio para las personas adultas el fin de semana, alternativa que se complementa con la actividad de bailes de salón, cuyas clases son durante semana, también de forma gratuita», explicó el concejal de Festejos, Rafael Alonso.

La actividad es gratuita y libre y los horarios han sido consensuados con las asociaciones que se encargan de abrir los locales en los que se desarrollan los Bailes Populares. Desde mañana, viernes, la música se volverá a oír en Corvera.