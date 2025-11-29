Corvera tendrá por primera vez una Escuela de Vacaciones en Navidad En la iniciativa, diseñada para favorecer la conciliación en periodos no lectivos, se han inscrito un total de veinte menores

Corvera llevará a cabo este año por primera vez la Escuela de Vacaciones de Navidad para facilitar la conciliación durante las vacaciones. Un total de veinte menores se inscribieron a la iniciativa municipal, que se desarrollará en dos periodos. La primera semana incluirá los días 22, 23 y 26 de diciembre, mientras que la segunda tendrá lugar el 29 y 30 de diciembre, continuando los días 2 y 5 de enero.

La Escuela de Vacaciones se desarrollará, de manera general entre las 9 y las 14 horas, con un coste de 11 euros diarios. No obstante, también cabe la posibilidad de contratar servicio de desayuno y cuidadores desde las 7.30 hasta las 9 horas por 2,5 euros más cada día y de comida también con personal cuidador entre las 14 y las 16 horas, pagando 5 euros.

El alcalde, Iván Fernández, y la concejala de Juventud y Acción Social, Patricia Suárez, se reunirán próximamente con las familias para explicarles el programa de actividades.

«Es una tremenda satisfacción poder sacar adelante este proyecto que sigue la senda que desde el equipo de gobierno nos hemos marcado para ofrecer este tipo de iniciativas porque estamos convencidos de que contribuyen al bienestar de las familias y al desarrollo personal de la infancia en nuestro municipio», señaló Patricia Suárez.

Aunque el plazo de solicitud de plazas está cerrado, si alguna persona estuviera interesada aún en apuntar a algún menor, existe la posibilidad de hacerlo. La lista definitiva de admitidos se dará a conocer el 1 de diciembre y el pago de tasas deberá efectuarse entre el 1 y el 5 de diciembre, presentando el justificante de pago en el registro municipal.

El número mínimo de inscritos para que la Escuela de Vacaciones fuera viable era de diez niños y niñas.