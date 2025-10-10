Corvera reconoce la entrega y trabajo de tres mujeres rurales del concejo

María Elena Menéndez, Albina Blanco y Ángela García son las tres mujeres reconocidas en la primera gala 'Mujer Rural' de Corvera, que se celebra el ... 17 de octubre, aunque ayer vivieron un particular reconocimiento de la mano del Ayuntamiento y las asociaciones de vecinos.

La primera de ellas, vecina de Cancienes, fue la única que pudo acudir al encuentro con el alcalde, Iván Fernández; la concejala de Acción Social, Patricia Suárez; y la concejala de Igualdad, Mar García, donde agradecieron su entrega y su lucha por el campo.

María Elena Menéndez lleva toda su vida dedicada a la ganadería. Es compromisaria de la Central Lechera Asturiana, un enlace entre los ganaderos y la empresa y defensora de la igualdad de oportunidades en un mundo dominado por hombres.

Por su parte, Albina Blanco fue la primera mujer en Asturias en conseguir un carnet de tractor. Pese a que llegó al campo por obligación y no por vocación, siempre ha defendido la igualdad entre hombres y mujeres en el sector.

El Ayuntamiento hará un reconocimiento especial también a Ángela García, quien tras casarse se dedicó al ganado, a la tierra y a vender sus productos. A sus 103 años recuerda que «me hice mujer sin ninguna información. Pensé que me moría ».

«Desde el Ayuntamiento de Corvera queremos ahondar en nuestro compromiso por dar visibilidad a todas y cada una de las mujeres del municipio, pero con especial atención en la mujer rural, que ha sido, es y seguirá siendo un pilar fundamental de nuestra sociedad», destacó la edil de Igualdad, que adelantó que el reconocimiento tiene vocación de continuidad.