Corvera dobla la seguridad en dos carreteras con un novedoso sistema de aviso a ciclistas Las señales se han colocado en un tramo sinuoso de la AS-233 y de la AS-17 para avisar a los conductores de la presencia de bicicletas

Lucía López Pérez Castrillón Lunes, 29 de septiembre 2025, 21:06

Muchas son las carreteras por las que el ciclista corverano Hugo de la Calle ha rodado en los últimos años, pero de entre todas las comunidades que ha pisado, «Asturias es una de las zonas en las que más se respeta al ciclista». Ese respeto se refuerza desde este lunes en Corvera con la instalación de cuatro señales inteligentes para evitar accidentes entre ciclistas y vehículos.

Las señales se encuentran colocadas en la AS-233 entre Los Campos y Trubia, y en el AS-17 entre El Portazgo y Nubledo, dos tramos que cuentan con numerosas curvas y puntos ciegos tanto para los ciclistas como para los conductores.

El sistema «calcula la distancia del tramo, el desnivel del tramo y la velocidad media de un ciclista medio» lo que permite detectar a los ciclistas y enviar una señal luminosa para avisar a los vehículos de que en ese tramo pueden encontrarse con uno o varios ciclistas.

«Es bueno para el ciclista porque sabe que en el tramo en el que va a circular al conductor ya se le ha puesto en sobre aviso y es bueno para el vehículo», explicó Iván Fernández, alcalde de Corvera, durante la presentación del sistema cuyo fin es avisar, «no sancionar».

Ganar conciencia

El alcalde estuvo acompañado por el ciclista Hugo de la Calle y miembros del Club Ciclista Trasona que aplaudieron la medida. «Todo lo que sea velar por la seguridad del entorno ya sea de la comunidad ciclista o de la persona que va a los mandos de un vehículo es bienvenida», destacó De la Calle, quien explicó que la señalización debe ir acompañada de conciencia social. «Encima de una bicicleta va una persona que lleva una vida. Tiene que haber de todo», aseguró.

Sobre la falta de conciencia se pronunció Bernardo Duarte, presidente del Club Ciclista Trasona, quien afirmó que «el problema es que cuando vas en coche puedes tener toda la razón pero el que lleva el golpe es el ciclista». Duarte explicó además que «no se trata de quien tiene la razón, si circulas por aquí a la velocidad permitida por que venga una bici tampoco te va a retrasar una eternidad. Cambiar segundos por darle un golpe a una persona no merece la pena». Con las nuevas señales se espera ganar conciencia.