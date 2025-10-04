El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El alcalde, Iván Fernández, y el concejal Antonio Durán junto a los agentes y el jefe de la Policía Local. LVA

Cuatro agentes aumentan la plantilla de la policía corverana

«Corvera tiene mucho potencial para hacer buenas cosas con la plantilla, estamos con muchas ganas», destacan

L. L. P.

Nubledo

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Yurena, Adrián ,Daniel y David forman parte desde ayer de la plantilla de la Policía Local de Corvera. Los cuatro tomaron posesión del cargo en ... un acto presidido por el alcalde, Iván Fernández, quien les dio la bienvenida. «Ahora sois servidores públicos y al final vuestra presencia da seguridad y tranquilidad a la ciudadanía y tenéis que ser conscientes de eso, tenéis que cumplir y hacer cumplir la ley», destacó.

