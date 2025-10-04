Cuatro agentes aumentan la plantilla de la policía corverana

Yurena, Adrián ,Daniel y David forman parte desde ayer de la plantilla de la Policía Local de Corvera. Los cuatro tomaron posesión del cargo en ... un acto presidido por el alcalde, Iván Fernández, quien les dio la bienvenida. «Ahora sois servidores públicos y al final vuestra presencia da seguridad y tranquilidad a la ciudadanía y tenéis que ser conscientes de eso, tenéis que cumplir y hacer cumplir la ley», destacó.

Algunos de ellos han tenido experiencia ya en ayuntamientos grandes como interinos, como es el caso de Daniel que estuvo dos años preparándose para la Policía Local tras haber sido abogado y asesor penalista para la Policía Nacional. «Corvera tiene mucho potencial para hacer buenas cosas con la plantilla, la dotación es bastante buena y estamos con muchas ganas de empezar y coger la rutina», señaló.

Con su incorporación la Policía Local queda compuesta por un total de 21 personas.