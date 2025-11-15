La fotografía de naturaleza toma Corvera estos días El I Festival de la Fotografía Estado Puro reúne a más de 160 participantes este fin de semana en Las Vegas

El inicio del I Festival de la Fotografía Estado Puro, que se celebra en Las Vegas este fin de semana con más de 160 participantes, no podía comenzar de otra manera. Durante su inauguración también se abrió la exposición ‘AFEP Nature’, una muestra formada por veinticuatro obras realizadas por socios de la entidad profesional y seleccionadas por un jurado internacional que está dedicada íntegramente a la fotografía de naturaleza.

Este primer festival ha sido impulsado por Chema López, presidente de AFEP, que ya ha llevado a cabo otros eventos fotográficos en Asturias lo que consolida a la asociación como uno de los principales referentes de la fotografía purista a través de la promoción de la fotografía de naturaleza. Precisamente una de las actividades que los profesionales realizarán este fin de semana, el festival dura hasta mañana domingo, será salidas a la naturaleza en la zona costera del entorno. Esta madrugada, si el tiempo lo permitía, se iba a realizar la primera, y la segunda será mañana domingo.

En el festival participan algunos de los nombres más destacados del panorama nacional en torno a la fotografía de naturaleza. Entre ellos destacan figuras de primer nivel como Antonio Liébana, que abordará estos días en el encuentro profesional su trabajo en fotografía de fauna y grandes viajes; David Santiago, cuya ponencia se centrará en la creatividad aplicada al paisaje; y los asturianos Senén Cadenas, que profundizará en la composición fotográfica desde un enfoque purista, vinculado a la historia del arte, y García de Marina, reconocido por su obra conceptual construida a partir de objetos cotidianos.