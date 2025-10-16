Fran Aspa, deportista sordociego de Corvera: «Estuve una hora encerrado en el ascensor. Sentí como si fuera a caer» Fran Aspa, deportista sordociego, vivió esta semana un angustioso episodio tras quedarse atrapado en el elevador de La Estrada

Una hora encerrado en un ascensor. Es la angustiosa situación que el pasado martes vivió Fran Aspa, deportista corverano sordociego que se quedó atrapado en el ascensor que atraviesa las vías del tren y que conecta La Estrada con Las Vegas, en Corvera.

«Subí las escaleras porque uno estaba averiado, pero para bajar cogí el ascensor, y cuando estaba dentro se sintió un ruido y como si se bajara un escalón o se fuera a caer y ya se quedó parado. Estuve una hora encerrado», relata. A partir de ahí este vecino de Corvera comenzó a gritar buscando ayuda hasta que algunos vecinos lo vieron y dieron la voz de alarma a la Policía Local, que se personó en el lugar y dio aviso a la empresa. No obstante, hasta la llegada del técnico Aspa no pudo salir de la cabina.

Aspa lamenta una situación que según asegura no es la primera vez que ocurre y de la que varios vecinos se han quejado en algunas ocasiones. Además del fallo en la cabina, este vecino señala que el ascensor apenas tiene accesibilidad para poder llamar en caso de emergencia, especialmente para personas mayores o con alguna discapacidad, como es su caso. «No tiene ningún tipo de accesibilidad, no hay nada. Solo hay un número de emergencia pegado arriba», señala.

Los hechos ocurrieron en torno a las 11.15 horas del martes aunque no fue hasta las 12.15, aproximadamente, que Aspa pudo salir de la cabina. «Vino la policía y había gente abajo pero hasta que no vino el técnico del ascensor no pude salir», explica sobre su angustioso encierro.

Algunos vecinos piden una mayor vigilancia de los ascensores y proponen poner cámaras de seguridad con el fin de probar si su mal funcionamiento es cuestión del mantenimiento o de vandalismo, algo que también se ha denunciado en varias ocasiones.

