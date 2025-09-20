Más de 70 jóvenes gitanos «abren puertas» a la educación con el programa Promociona La Fundación Secretariado Gitano celebró el XXI Encuentro de Estudiantes Gitanos en el teatro El Llar de Corvera

Lucía López Pérez Castrillón Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La de ayer no fue una graduación cualquiera en El Llar. Un total de 75 jóvenes gitanos celebraron en Corvera el fin de sus estudios de ESO y el esfuerzo que durante estos años han llevado a cabo tanto ellos como sus familias, las cuales suponen un pilar fundamental para romper con las estadísticas.

Atendiendo a los datos de la Fundación Secretariado Gitano, el 62.8% de los estudiantes gitanos y gitanas no consiguen titular en ESO; mientras que, en el conjunto de alumnado sólo pasa en un 4%. Es decir, 6 de cada 10 alumnos gitanos no consiguen titular en Secundaria. A ello se suma que el 86% abandonan prematuramente los estudios mientras que el resto del alumnado lo hace en un 13%. Y solamente el 0,8% llega a graduarse en la universidad.

Ante estas cifras, los jóvenes de Avilés, Gijón, Oviedo, Corvera, Gozón, Castrillón, Pravia, Soto del Barco, Muros del Nalón y Mieres que ayer se reunieron en Las Vegas son la muestra de los avances que se van llevando a cabo, aunque aún quede camino por recorrer.

De ello dio cuenta la directora general de Inclusión Educativa, María Dolores Bueno, que se encargó de abrir la jornada. «Ver hoy a jóvenes y familias comprometidas con la educación de sus hijos es motivo de alegría, pero también un recordatorio de que tenemos mucho trabajo por hacer», destacó. Además, puso de manifiesto la necesidad de trabajar por un escuela «que acoja y valore lo que cada estudiante puede aportar, que no obligue a renunciar a los orígenes sino que los integre dentro de un historia común».

Junto a ella, Víctor García Ordás, de la Fundación Secretariado Gitano, agradeció la implicación de las cerca de 250 familias gitanas en la educación de sus hijos, así como al personal docente que se implica en la titulación de estos jóvenes.

Entre esas docentes está Margot Gutiérrez, orientadora educativa en Avilés. «Llevo poco tiempo, seis años, y la meta cuando empecé era terminar la ESO. Ahora empieza a ser algo normal, explicó. Y es que los jóvenes no sólo suponen un ejemplo para otros estudiantes gitanos, sino también para sus familias, las cuales muchas de ellas «se han animado a retomar los estudios».

En el Principado, en este curso han participado un total de 337 estudiantes de los niveles obligatorios y postobligatorios en los diferentes programas de educación. Concretamente, en el Programa Promociona han participado 121 estudiantes, de los cuales el 62,8% son mujeres y el 37,2% son varones. Del total de estudiantes, el 83.5% son de etnia gitana.

Iván Fernández, alcalde de Corvera, recordó que «la educación es esa llave que abre puertas que antes estaban cerradas» y, dirigiéndose a los estudiantes, aseguró que «con los diplomas que vais a recibir rendís honores a vuestro pueblo. Formáis parte del presente y del futuro. Vuestros esfuerzos, noches de estudio, dudas, empeño, fracasos y éxitos cuentan, para vosotras y vosotros y para vuestras familias».

La jornada contó con varias actuaciones. Los primeros en poner la nota fueron Sonia Vargas, Erika Gabarri y Gonzalo Pérez, de Los Campos, con un rap para celebrar al pueblo gitano.