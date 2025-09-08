«De lo que más orgullosos nos sentimos es de que se hayan unido las dos Molledas»

Lucía López Pérez Castrillón Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La implicación de Beatriz Fraga (Avilés, 1978) en la vida cultural de Corvera viene de mucho antes de que llegase a la presidencia de la Asociación de Vecinos El Castiellu, en Molleda, desde donde ha seguido impulsando actividades y mejoras junto a «un equipo» de vecinos. Por su labor, el Ayuntamiento de Corvera la reconoce este año como Corverana Ejemplar.

–Le reconocen su papel al frente de la asociación. ¿Cómo se siente?

–La verdad que no me lo esperaba. A parte de por la asociación de vecinos que es lo más importante casi, también es mucho porque siempre me he movido mucho en el mundo de la cultura del concejo.

–¿Por ejemplo?

–Estuve en el AMPA del cole, participamos mucho en los carnavales mis amigos y yo, en la banda de música... Es algo que haces porque quieres y no te das cuenta de que hay alguien que está ahí viéndote. En principio las cosas que hago las hago porque me gustan.

–Llego en 2022 a la presidencia de la asociación vecinal. ¿Cómo han sido estos años?

–Al principio fue muy duro, trabajamos mucho, no sólo yo sino todos los miembros de la asociación. Empezamos de cero casi.

–No parece algo sencillo.

–Íbamos casa por casa picando e informando a los vecinos de que queríamos recuperar la asociación de vecinos y la comisión de fiestas que son dos asociaciones en una y al final es más trabajo porque durante todo el año estás peleando por las mejoras del pueblo y luego está la organización de las fiestas populares, el amagüestu, halloween, la corderada anual...

–¿Cómo han recibido los vecinos la recuperación de las fiestas populares?

–Lo recibieron muy bien. De lo que más nos podemos sentir orgullosos es de que se han unido las dos Molledas. Está la de arriba y la de abajo, y ahora es todo una la que va a las fiestas. Las fiestas son para la gente de Molleda, estamos encantados de que venga todo el mundo, pero cuando tienes una comisión de fiestas en un pueblín lo que quieres es que la gente del pueblo vaya. Al final es la forma que tienen los vecinos de reencontrarse y es muy bonito.

–¿Qué hitos han conseguido?

–Conseguimos que el Principado limpiara la carretera general, que se acordara una limpieza de ríos con Confederación, que se cambiara el alumbrado de Molleda... También abrimos un camino que conecta la ruta del Escañorio con la Senda del Agua.

–¿Y qué queda por hacer?

–Queda mucho por hacer porque al final Molleda es una zona que tiene vida en todos los sentidos. Se está viniendo gente a vivir aquí y la cantidad de agua que había para cierta población ya no llega. Falta aumentar las infraestructuras y acondicionarlas al número de habitantes que va teniendo Molleda.

–¿Notan que ha crecido el interés por la zona?

–Sí. Pasamos de ser zona rural de aldeanos a una zona que interesa. Yo desde mi casa estoy a siete minutos del colegio, tenemos transporte escolar, tenemos servicios... Estamos apartados en la tranquilidad y casi al lado de la civilización, por decirlo así. Cuando estás aquí y lo ves todos los días no aprecias tanto la belleza, pero Molleda tiene gran atractivo.