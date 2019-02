«Que paguen por su muerte», reclaman las compañeras de Javier Ardines en IU Llanes 01:04 Priscila Alonso, durante la rueda de prensa de esta mañana. / XUAN CUETO «Es un día muy duro que sabíamos y queríamos llegara», señala la sustituta del edil, Priscila Alonso ELCOMERCIO.ES Martes, 19 febrero 2019, 14:51

«Hoy es un día muy duro, pero sabíamos y queríamos que llegara». Con estas palabras ha iniciado la coordinadora de IU Llanes, Priscila Alonso, su comparecencia tras conocerse la detención de los presuntos asesinos de quien fuera su compañero de partido, Javier Ardines. «Todavía estamos en shock», ha reconocido la sustituta del concejal asesinado, y ha recalcado que desde IU Llanes siguen pidiendo «lo mismo que llevamos reclamando desde el mismo momento en que supimos del asesinato de nuestro compañero y amigo: justicia y que se esclarezca hasta las últimas consecuencias su muerte».

Alonso indicó que si bien las detenciones son un avance, «todavía falta mucho por esclarecer. Hoy se ha dado un paso muy grande y nos toca esperar a que concluya la investigación y a que el proceso judicial que está en marcha siga», agregó. Reconoció que el de hoy está siendo «un día muy duro, porque toca recordar y asumir la muerte de alguien a quien queríamos». Visiblemente emocionada, ha aprovechado para mostrar su agradecimiento «a todas las personas que durante estos meses nos han acompañado y apoyado con sus palabras y su cariño». Del mismo modo y tanto en su nombre como en el de todos sus compañeros de IU, Priscila Alonso quiso «enviar nuestro calor y apoyo a la familia de Javi». «A nosotras, como compañeras y amigas de Javi nos queda esperar por que se esclarezca este crimen y los culpables, sean quienes sea, paguen por su muerte».

Una familia que, según pudo saber este diario, se encuentra «completamente en shock y expectante» tras tener noticia, ya a primera hora de la mañana y por parte de los propios investigadores, de las detenciones. Una de ellas, la del presunto autor intelectual del crimen, ha generado aún más dolor en el hogar del concejal asesinado, al tratarse del marido de una prima de su mujer. Una pareja muy cercana a Ardines y los suyos y a quienes era frecuente ver participando en las diferentes comidas y reuniones que el concejal y pescador llanisco organizaba. Por ese motivo, sus allegados están viviendo las últimas noticias con una mezcla de «alivio» y «tristeza».

Desde IU, la compañera y amiga de Ardines, Begoña Collado, ha señalado esta mañana que la víctima no le había hecho llegar «ninguna amenaza ni alteración en su vida cotidiana». Ha pedido, asimismo, «respeto por la investigación, pues aún no ha terminado». «Hay una familia sufriendo, pues si nosotras estamos con el corazón en un puño, ellos mucho peor, así que, por favor, pedimos también que se les respete», ha recalcado. La secretaria de organización de IU Llanes ha querido también mostrar su agradecimiento a todas las personas implicadas en la investigación. «La Guardia Civil no cesó ni un día de estar sobre el terreno y de estar encima de este caso y ahora su esfuerzo ha tenido sus frutos», manifestó.