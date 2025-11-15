Uno de cada cuatro compradores procede de fuera de la región

El mercado inmobiliario asturiano atraviesa un momento delicado. El nuevo Observatorio Inmobiliario de RK Iglesias en Asturias, que se nutre de información de portales ... inmobiliarios, datos demográficos y de construcción del Instituto Nacional de Estadística (INE), así como estadísticas agregadas del Notariado y los Registradores, advierte de una importante reducción de la oferta de vivienda y un incremento de los precios durante el tercer trimestre de 2025, situándose en los niveles más altos del año. Además, alerta de que en apenas seis meses, el stock total de viviendas a la venta en Asturias ha descendido de 9.210 a 8.940 unidades, mientras que el precio medio ha aumentado un 6,6%, situándose en 174.881 euros. Según el informe, esta evolución se produce en un contexto de demanda estable, lo que sitúa a Asturias como «uno de los mercados con mayor presión del norte de España».

El estudio destaca también un aumento del interés por parte de compradores de otras comunidades autónomas. Actualmente, una de cada cuatro viviendas vendidas corresponde a demandantes de fuera de la región, principalmente procedentes de Madrid, que realizaron más de 500 operaciones en el último semestre. El observatorio vincula este fenómeno con factores como la mejora de las comunicaciones, el teletrabajo y la búsqueda de calidad de vida, que han impulsado lo que denomina la «nacionalización» del mercado asturiano.

En cuanto a la vivienda nueva, las ventas registran un incremento interanual del 65%, mientras que el número de nuevas promociones sólo crece un 26%. El informe atribuye esta diferencia a retrasos administrativos, encarecimiento de materiales y escasez de suelo urbanizable, factores que, según advierte, podrían consolidar un déficit estructural de vivienda nueva en los próximos años.

El descenso de la oferta se refleja en lo que los analistas denominan «la Gran Sequía inmobiliaria». Casi todos los concejos han reducido su stock: Oviedo cuenta con más de 800 propiedades menos y Avilés ha reducido su oferta a la mitad. Gijón constituye la principal excepción, con un ligero aumento de la oferta, aunque acompañado de una subida de precios, lo que consolida a la ciudad como uno de los focos principales de demanda.

Máximo histórico

El mercado muestra además un componente internacional creciente. Las compraventas realizadas por extranjeros alcanzan su máximo histórico, con 998 operaciones anuales. El 90% de los compradores ya residía en Asturias antes de la adquisición. Los perfiles más comunes proceden de Ucrania, Rusia, Bélgica y Estados Unidos, lo que, según el observatorio, refleja una inversión «más vinculada al arraigo que a la especulación».

Por último, el informe identifica cambios en la rentabilidad del alquiler. Las zonas periféricas y las Cuencas Mineras registran los mayores rendimientos, por delante de los centros urbanos de Oviedo y Gijón. Langreo encabeza el ranking con una rentabilidad media del 9,67%, seguida de Vallobín (6,8%) y El Llano (5,9%), mientras que los barrios más caros no superan el 3,6%.