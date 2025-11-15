El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Dos personas observan en escaparate de una inmobiliaria, en Oviedo. Álex Piña

Uno de cada cuatro compradores procede de fuera de la región

Un informe destaca el auge de la demanda nacional, especialmente de madrileños, en un mercado con precios al alza y oferta en retroceso

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:56

Comenta

El mercado inmobiliario asturiano atraviesa un momento delicado. El nuevo Observatorio Inmobiliario de RK Iglesias en Asturias, que se nutre de información de portales ... inmobiliarios, datos demográficos y de construcción del Instituto Nacional de Estadística (INE), así como estadísticas agregadas del Notariado y los Registradores, advierte de una importante reducción de la oferta de vivienda y un incremento de los precios durante el tercer trimestre de 2025, situándose en los niveles más altos del año. Además, alerta de que en apenas seis meses, el stock total de viviendas a la venta en Asturias ha descendido de 9.210 a 8.940 unidades, mientras que el precio medio ha aumentado un 6,6%, situándose en 174.881 euros. Según el informe, esta evolución se produce en un contexto de demanda estable, lo que sitúa a Asturias como «uno de los mercados con mayor presión del norte de España».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Candamo en presencia de su familia
  2. 2 Susto en Gijón: evacúan a una joven de la playa de San Lorenzo tras sufrir una grave indisposición
  3. 3 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  4. 4 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  5. 5 Le requisan el perro a un hombre que estaba drogado en Gijón
  6. 6 Vega-Arango: «Guardo con cariño ser el único jugador del Sporting que no recibió pagos»
  7. 7 Fallece a los 95 años Machi Felgueroso, socia fundadora del Club de Golf de Castiello en Gijón
  8. 8 La Guardia Civil investiga los robos en cuatro casas de La Camocha
  9. 9 La hostelería que cambió hasta la pauta de la ciudad
  10. 10 La gripe aviar golpea la producción en Asturias: «El mayor problema no es el confinamiento, sino el miedo de la gente de consumir carne de pollo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Uno de cada cuatro compradores procede de fuera de la región

Uno de cada cuatro compradores procede de fuera de la región