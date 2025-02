«Actuar en Cenera es para mí muy especial», asegura Víctor Manuel

A. FUENTE CENERA (MIERES). Jueves, 24 de octubre 2019, 00:12 | Actualizado 07:00h. Comenta Compartir

«Cantar en Mieres siempre es un momento muy especial, porque me conocen mucho, porque algunos me vieron desde bien pequeño y siempre tiene un carácter muy singular este tipo de actuaciones». Víctor Manuel San José actuará gratis el sábado en Cenera para conmemorar los diez años de los Conciertos de la Panadería que organiza la asociación cultural Serondaya. De hecho, explicaba ayer su presidente, el escritor Fulgencio Argüelles, todo dio comienzo por el interés del cantante mierense de actuar en la sede de la agrupación, algo que «no hubiera sido posible por falta de infraestructura».

Finalmente, la organización se decantó por la fórmula de una actuación que tendrá lugar en el valle a las 23 horas de este sábado. «Actuar en Cenera tiene un plus, porque la gente conoce mucho de mi repertorio y el concierto que voy a hacer, muy acústico, está centrado en mis trabajos posteriores al año 68». El propio artista adelantó ayer a EL COMERCIO que su actuación durará una hora y tres cuartos, lo que le permitirá cantar, aproximadamente, una veintena de temas. «La gente seguro que va a disfrutar», anticipaba.

El cantante aseguró que Cenera en un lugar «especial» para él. «Es un sitio al que voy desde que era muy pequeño, todos los años me llevaban a la fiesta de Los Mártires. Y luego, yo por mi cuenta, me reenganchaba con la gente del valle, que visito muy a menudo». Se cumplen casi treinta años de su última actuación en la zona, ya que en 2014 dio el pregón de la fiesta de Serondaya y medio siglo de la publicación de uno de sus temas más icónicos: 'La romería'. «Se van acumulando las fechas históricas de mis temas y ya ni me acordaba que se cumplían cincuenta años de esa canción hasta que me lo recordaron los vecinos de Insierto», confesó, divertido.

El pregón, mañana

Tanto la asociación Serondaya como el Ayuntamiento de Mieres ya tienen todo listo para el gran evento, al que Fulgencio Argüelles espera que acudan más de 12.000 personas. Habrá que esperar a la noche del sábado para disfrutar de la actuación de Víctor Manuel, pero la fiesta dará comienzo mañana, a las 18 horas, con el amagüestu. El pregón de los fundadores de la revista Mongolia, Edu Galán y Darío Adanti será a las 20.30 horas.

El espectáculo musical del sábado comenzará a las 20 horas: actuarán Chus Pedro y Gabino Antuña, Sara Cangas, Anabel Santiago, Fernando Vallerroso, Mapi Quintana, Helena Gil y Pablo Jonte, Maxi Areñes con Fontoria, Berto Varillas, Fran Juesas, Jorge Maojo y Tríceps. «Es gente que ha colaborado con Serondaya y es bueno que estén allí», opinó sobre el cartel Víctor Manuel, quien se subirá al escenario a partir de las 23 horas. El Ayuntamiento ha diseñado un servicio especial de autobuses desde Mieres.