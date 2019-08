La alcaldesa de Langreo acusa al PP de sobreactuar con el soterramiento Carmen Arbesú. / J. C. Román. «No dieron ni un solo paso en los cuatro años de gobierno local de Izquierda Unida y Podemos, pero ahora están preocupados», critica Carmen Arbesú EFE Sábado, 24 agosto 2019, 12:05

La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, ha pedido este sábado al Partido Popular que abandone la sobreactuación en su postura sobre el soterramiento de las vías de la antigua Feve entre Sama y La Felguera . «Deberían centrarse y tranquilizarse porque esta vez vamos a firmar ese convenio y se va a iniciar la obra», ha afirmado a raíz de que desde el PP se anunciase ayer que iban a pedir una reunión con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para conocer el proyecto.

En opinión de la alcaldesa, llama poderosamente la atención que, ahora que hay encima de la mesa un convenio que no causa ningún perjuicio al Ayuntamiento de Langreo, al PP le interese tener una reunión con Adif y conocer lo que llaman retrasos acumulados.

Según la alcaldesa, a los populares no sólo no les había preocupado este asunto, sino que habían «secuestrado los fondos mineros para que ese convenio no fuera adelante». «No dieron ni un solo paso en los cuatro años de gobierno local de Izquierda Unida y Podemos. Pero ahora están preocupados», ha señalado la regidora en un comunicado en el que ha recordado que el borrador del convenio lleva más de diez días a disposición de todos los grupos municipales de Langreo.