«¿Dónde están los 20 millones que dejó asignados Rajoy para el soterramiento?» Álvaro Queipo y María Antonia García, en la nueva estación de Feve en Sama. / JUAN CARLOS ROMÁN El PP critica los nuevos retrasos en la conclusión de las obras en Langreo y asegura que mantendrá una reunión con responsables de Adif MARTA VARELA LANGREO. Sábado, 24 agosto 2019, 00:59

Sin avances, salvo en los retrasos La portavoz municipal del PP en Langreo, María Antonia García, aseguró ayer junto a la nueva estación de trenes de Sama que el proyecto para el soterramiento de las antiguas vías de Feve en el concejo «está en vía muerta». Una situación que calificó de «inconcebible». «Los presupuestos de Rajoy, que siguen en vigor, contaban con 20 millones asignados para continuar con el proyecto. ¿Dónde están? No sabemos nada de ellos», se preguntaba. Junto a la edil se encontraba también el diputado popular Álvaro Queipo, que aprovechó para ver en primera persona cómo están actualmente los trabajos. Subrayó también que en 2017 el Gobierno liderado por Mariano Rajoy dejó asignado un dinero, veinte millones, en los Presupuestos Generales del Estado para afrontar la superestructura necesaria para permitir la explotación de las vías. Esos fondos, agregó Queipo, están contemplados en las cuentas prorrogadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, «por lo que están disponibles para ejecutar esta obra importantísima para Langreo y para Asturias».

Además remarcó que el nuevo borrador del convenio, «que el gobierno local no quiso facilitar inicialmente a la oposición, contempla un nuevo retraso de un año respecto al convenio anterior; habla de 2022 y no de 2021». Una nueva demora en el calendario que no se explican desde el Partido Popular. Por eso el grupo parlamentario tiene previsto reunirse el próximo mes de septiembre con la Dirección de Patrimonio y Urbanismo del Noroeste de Adif para tratar el cúmulo de retrasos en la conclusión del soterramiento. «Es un proyecto en el que se lleva trabajando desde hace una década», enfatizó el parlamentario popular.

«No entendemos que en este momento se discuta sobre la firma de un nuevo convenio y se retrasen los plazos acordados inicialmente, lo que vuelve a enmarañar todo el proyecto y a enterrarlo en una nebulosa burocrática», indicó Queipo. Así, adelantó que en la reunión con la responsable de Adif pedirán que «se les informe qué es lo que está pasando, qué es lo que falta para que se firme cuanto antes este convenio y la obra empiece a rodar porque no puede ser que los retrasos se deban a cuestiones burocráticas».