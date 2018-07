La ciudad manchega de Puertollano ofrece suelo para el proyecto de Asla La agencia de desarrollo Fundescop quiere captar la factoría de aluminio con terrenos a dos euros el metro cuadrado y ayudas mineras ALEJANDRO FUENTE MIERES. Jueves, 26 julio 2018, 00:12

«El mejor suelo en el área central de Asturias, al mejor precio». Así oferta Hunosa los terrenos industriales vacíos que posee en lugares como Reicastro, en Mieres. Son poco más de 77.000 metros cuadrados que se comercializan, según la propia web de la hullera pública, con «un precio competitivo» y «un alto nivel de dotaciones». Es precisamente este terreno el que la empresa Asturiana de Laminados (Asla), firma especializada en la transformación del zinc en placas para la construcción, quiere para su nuevo proyecto, centrado en el aluminio bajo la marca Asludium. No hay acuerdo con la propietaria en el precio y la sociedad busca ubicaciones alternativas. También hay municipios dispuestos a ofrecer el espacio libre en sus polígonos industriales.

Es el caso de la ciudad manchega de Puertollano, que ha puesto sobre la mesa una finca de 200.000 metros cuadrados a un precio «muy competitivo», indicaron fuentes de la operación. Tan solo dos euros por metro cuadrado.

El presidente ejecutivo de la firma, Macario Fernández, confirmó ayer que, efectivamente, ha recibido esa propuesta de Puertollano y que está barajando esta posibilidad, aunque para la empresa la ubicación ideal es la de Reicastro. «Se trata de una comarca minera, que es nuestra prioridad. Pero es que, además, se encuentra cerca de nuestra factoría de Lena, en Villallana, por lo que puede haber servicios complementarios a la producción entre ambas». Señala que la superficie de Mieres es pequeña, «menor a nuestras necesidades», pero que esa escasez de terreno se suple con esa proximidad a la otra planta de laminados.

«Nos propusieron ir a Avilés, pero aquí, fuera de las Cuencas, no me interesa nada»

¿Cuánto necesitaría Asla para su nueva iniciativa? Más de 100.000 metros cuadrados. «Hubo propuestas de suelo procedente de otros polígonos de la región, como uno que se llama PEPA que no sé ni donde está -en referencia al Parque Empresarial Principado de Asturias en Avilés-, pero es que no me interesa nada fuera de las comarcas del carbón. Además, los precios que baraja Sogepsa (la sociedad mixta de gestión y promoción de suelo en la región) están entre los 70 y los 80 euros por metro cuadrado, algo inasumible para una empresa que precisa de una gran extensión para su puesta en funcionamiento».

La agencia local que impulsa el desarrollo económico de Puertollano, Fundescop, confirmó ayer que tiene interés en que el proyecto empresarial de la marca asturiana se instale en la zona. ¿Qué es lo que ofrece? Además de ese precio, la ciudad manchega ofrece bonificaciones en el precio del suelo industrial hasta importantes deducciones en los impuestos y tasas de titularidad municipal. Se informa, también, de que la Junta de Castilla La Mancha dispone de un amplio paquete de ayudas para la creación, inversión, innovación, comercialización, internacionalización, el fomento del empleo estable y el acceso a la financiación. Pero hay un motivo de especial interés para Asla. Y es que Puertollano es el único municipio de esta región beneficiario de las Ayudas del Plan Nacional de la Minería del Carbón.

«Me da igual irme»

Macario Fernández afirmaba ayer que si no lograba un acuerdo con Hunosa para la compra de Reicastro le importaba «muy poco» tener que trasladar su proyecto empresarial a más de cincuenta kilómetros -en referencia a la posibilidad de construir la factoría en León- o a más de seiscientos», decía ya sobre la propuesta firme de Puertollano.

Esta semana, el comité de empresa de Asla instaba a la propietaria de los terrenos de Reicastro (Hunosa) a realizar un último esfuerzo para mantener este proyecto industrial en la región, ya que se podrían generar más de 400 empleos directos (y el doble de indirectos) de forma conjunta con la factoría de Villallana en Lena.