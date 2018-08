El 'héroe de Durango' ya se recupera en Pola de Lena Pulgar llegó al aeropuerto de Asturias el viernes por la noche con su mujer, Fabiola, y sus dos hijos. / FOTOS: TPA «Quiero recuperar mi vida, hacer pruebas médicas y trámites administrativos porque no tengo ni DNI», dice el lenense MARTA VARELA POLA DE LENA. Domingo, 26 agosto 2018, 00:18

Ya está en casa, en la Pola, arropado de los suyos. El vecino de Lena, José Manuel Pulgar, a quien ahora todos conocen como el 'héroe de Durango', tras el accidente de avión en México donde rescató a varias personas, ya ha regresado a su vivienda. «Han sido unos días muy intensos», confesó, nada más pisar Asturias. Lleva 25 días de lo que él dice que es «una nueva vida».

El pasado 31 de julio volaba rumbo a Asturias cuando el avión de Aeroméxico en el que viajaba sufrió un accidente del que salió ileso. Aseguró que fue una experiencia inolvidable y también que le ha marcado. El pasado viernes por la noche, aterrizó en Ranón pasadas las once de la noche. Tuvo que hacer cuatro transbordos desde que abandonó México, el jueves por la tarde. «Toda la vida me gustó viajar en avión, pero este viaje lo hice temblando, ahora me aterroriza, cuando ya volé hasta en parapente», reconoció. Los recuerdos del accidente le pesaron, aunque eran mayores las ganas de llegar a Asturias.

Tras saludar a su hermanos se dirigió al Hospital Álvarez-Buylla de Mieres. Algunas de sus contusiones por el siniestro, principalmente en la espalda, le pasaron factura tras tantas horas de vuelo. «Me siguen doliendo muchísimo y me molesta un costado. Estoy muy mareado», dijo. En el centro sanitario estaban algunos amigos que no pudieron esperar más para verle. Mientras todos hacían planes para los próximos días, Pulgar se sometió a un reconocimiento, aunque pudo ir a dormir a su casa con su mujer, Fabiola, y sus dos hijos.

Dedicado a su familia

Los próximos días los dedicará a su familia, manifestó, en especial a su madre porque «no la he visto aún. Está en Castilla-León así que me voy a ir unos días para estar con ella y que disfrute de sus nietos». Pero además, 'el héroe de Durango' contó que «además de pruebas médicas tengo que hacer trámites administrativos porque me quedé sin la mayoría de documentos, se perdieron en el accidente, no tengo ni DNI, tendré que ir a renovarlo». Su recuperación final estará llena de apoyos, junto a sus familiares, sus amigos de la Pola y los del trabajo. Todos están dispuestos a que este vecino recupere su alegría. José Manuel Pulgar recordó también a sus allegados que volvió a nacer el pasado 31 de julio en Durango (México), a donde había viajado para acudir a la boda de su cuñado.

Pulgar tenía que reincorporarse al trabajo, pero el vuelo 2431 de la línea Aeroméxico realizó en condiciones climatológicas adversas la maniobra de despegue y una fuerte ráfaga de viento terminó desestabilizándolo la aeronave -un Embraer 190- que se desplomó dentro del aeropuerto. Viajaban 99 pasajeros y cuatro tripulantes. Todos resultaron heridos.