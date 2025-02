El patrimonio minero se presenta a nivel internacional

Marta Varela Pozo Sotón El Entrego Jueves, 7 de noviembre 2019, 14:25 | Actualizado 14:32h. Comenta Compartir

Comienza la Feria de Turismo Minero e Industria (Fetumi) en el Pozo Sotón de Humosa. Un grupo de unos veinticinco especialistas turísticos a nivel internacional, acompañados de los mineros-guías se han reunido este jueves, 7 de noviembre, en una jornada que tiene como finalidad poner en valor y dar a conocer el rico patrimonio minero que tiene la comarca. El objetivo que los turoperadores presenten este patrimonio como circuitos turísticos preferenciales a nivel internacional

Cargados de piedras de carbón, como recuerdo, y picadas por ellos mismos se adentraron a conocer el exterior de la explotación donde conocieron a Carmina, mujer de mineru y trabajadora de Hunosa, que animó la visita teatralizada en la que descubrieron la sala de máquinas, la casa de aseos, los dos castiletes etc. La jornadacontinúa con una visita a la Mina de Arnaoy al Ecomuseo de Samuño.

Fetumi Negocios cuenta con la participación de quince turoperadores y agencias de viaje entre los que se encuentran las principales referencias de ámbito nacional: Globalia (Halcón Viajes y Welcomebeds), B The Travel Brand, Interrías, Hotusa,Nautalia, Circuitos Galicia, Spain Your Way, Industrial Travel, Andolina Tours, Déjate Llevar Santander, Frontera Verde, Elije tu viaje, Asturvision, etc.