«En lo que va de año hemos perdido por culpa del lobo unos 87 animales en el monte Llosorio» Los ganaderos con reses en el monte entre Mieres, Riosa y Morcín, aseguran que no pueden «soportar» más pérdidas por los ataques del cánido Un lobo / EFE M. V MIERES. Domingo, 16 mayo 2021, 04:10

La casi treintena de ganaderos que llevan sus animales al monte Llosorio, en las proximidades de los municipios de Riosa, Mieres y Morcín, aseguraban ayer estar al límite. «No podemos más, en estos primeros meses han matado a unos 87 animales, estamos al borde de tirar la toalla y dejarlo todo. No aguantamos más», explicaban desde la Asociación de ganaderos afectados por el llobu, Agall.

En la zona de guardería tienen contabilizados al menos cuatro lobos adultos, a los que según indica el colectivo «llevan varios meses intentando matarlos, sin conseguirlo». Ante esta falta de efectividad, y con los lobos cazando incluso en «las cercanías de la nacional 630 Oviedo-Mieres», desde Agall solicitan que «la consejería nos ampare legalmente a los ganaderos o a los cazadores para darles caza y que las ganaderías tengan una oportunidad de continuar con su actividad».

Los ganaderos puntualizan que «no queremos ni pedimos la extinción del lobo, pero es imprescindible que nos dejen capturar a los que rondan el monte Llosorio para que pueda haber un equilibrio con la ganadería. Debemos convivir, pero no que el lobo nos aniquile», aseveran los ganaderos. Consideran imprescindible que el lobo sea considerado como especie cinegética. Además insisten en que «no entendemos qué se hace desde la consejería cuando hay daños por ataques del lobo contrastados y reconocidos desde 2020 y aún no se han cobrado. El consejero debe dimitir si no es capaz de darnos una solución. Las pérdidas son inasumibles».

Los problemas con el lobo en el monte Llosorio llevan años mermando de forma considerable la cabaña ganadera de la zona del Caudal. Todos los ganaderos han sufrido varios ataques de lobos en los últimos años, y entre los animales muertos y/o desparecidos se contabilizan sobre todo cabras y ovejas, pero también hay potros, xatos y perros destinados al cuidado de estos rebaños.