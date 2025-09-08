El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dos niños caminan por el patio, en su primer día de actividad, en el Corazón de María (Codema) de Gijón, un centro concertado. EFE

El curso escolar arranca en Asturias con más docentes y rozando los 100.000 alumnos

Se pondrá en marcha un nuevo portal de acceso del profesorado que contiene «herramientas para hacer el control de ausencias del alumnado»

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

Ya no queda nada para que empiece el curso escolar el próximo 9 de septiembre, con aproximadamente 9.700 docentes y unos 100.000 escolares, ... cifra que probablemente no se alcanzará, al llevar varios años en bajada a consecuencia del continuado descenso de la natalidad de Asturias desde inicios de siglo. Hace dos cursos, los escolares fueron 101.575, y el curso pasado, 99.906. La cifra oficial de este curso se conocerá mañana.

