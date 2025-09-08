El curso escolar arranca en Asturias con más docentes y rozando los 100.000 alumnos

Ya no queda nada para que empiece el curso escolar el próximo 9 de septiembre, con aproximadamente 9.700 docentes y unos 100.000 escolares, ... cifra que probablemente no se alcanzará, al llevar varios años en bajada a consecuencia del continuado descenso de la natalidad de Asturias desde inicios de siglo. Hace dos cursos, los escolares fueron 101.575, y el curso pasado, 99.906. La cifra oficial de este curso se conocerá mañana.

Es este un inicio de curso que en Asturias lleva sobre sus espaldas la tensión vivida en los últimos meses entre los docentes y los sindicatos educativos, tanto de la pública como de la concertada, y la Consejería de Educación. Tras muchas reuniones y gracias a la firmeza de los maestros, un acuerdo de 38 medidas se cerró entre la consejería y los sindicatos de la enseñanza pública, y, recientemente, la escuela concertada también logró cerrar un acuerdo de nueva medidas con la titular de Educación, Eva Ledo, que permitió desconvocar la huelga.

En este sentido, los sindicatos de la enseñanza pública se reunieron hace tres días con Ledo para repasar todos los puntos del acuerdo (que son 38), para evaluar su desarrollo, aplicación y fechas. En este curso escolar que recién empieza se pondrán en marcha varias medidas contempladas dentro de ese acuerdo. Algunas de ellas son «la incorporación inmediata de 14 auxiliares educadores en centros educativos (en el pacto eran 10 y se adelantan 4 del curso siguiente). También el 15 de septiembre se incorporan tres puestos de personal administrativo para reforzar a los centros con direcciones unipersonales, y otros 12 en febrero». Así lo explicó a este periódico el líder de ANPE, Gumersindo Rodríguez.

Añadió que «el 15 de septiembre se incorporan cuatro informáticos para mejorar las aplicaciones como SAUCE. Y se ultiman ya, para octubre, los nuevos borradores de decreto de equidad y el referido a la Formación Profesional (FP) , y el documento base para la reducción de jornada de los docentes mayores de 55 años en aplicación de la LOE», dijo.

Además, el nuevo curso escolar contará desde ahora con un nuevo portal de acceso del profesorado que contiene, entre otras cosas, «herramientas que permiten hacer el control de ausencias del alumnado con envío automático de SMS y correo a las familias», explicó Rodríguez.

Por otro lado, a partir de septiembre las convocatorias de interinos serán los martes con la incorporación al centro los jueves «para agilizar las sustituciones y garantizar la atención al alumnado», zanjó el presidente de ANPE.

Por su parte, Borja Llorente de Comisiones Obreras (CC OO) explicó que «ya se está avanzando en la negociación para el nuevo acuerdo del histórico decreto de atención a la diversidad que hasta ahora no existe nada similar. Esa negociación ya comenzó en julio y ya van tres reuniones», dijo.

Además, Cristóbal Puente de UGT celebró «la reducción de ratios que llega a segundo de primaria», destacó.

El resto de las 38 medidas acordadas con los sindicatos UGT, CSIF, CC OO, Suatea y ANPE, serán incorporadas en los presupuestos de 2026: «es decir, los primeros 100 euros de la subida salarial pactada entrarán en vigor a partir del año que viene, la incapacidad temporal (IT) no supondrá la pérdida de la evaluación docente, y se llevará a cabo, como se acordó, la contratación de 120 profesionales de pedagogía terapéutica (PT) y audición y lenguaje (AL), entre otras», explicó Gumersindo Rodríguez.

Hace menos de una semana, Eva Ledo recordó también varias de las novedades que tendrá este curso escolar. Entre ellas, Ledo hizo referencia a «la extensión del servicio de comedor a los meses de septiembre y junio o la implantación del asturiano en el segundo ciclo de Infantil y en las Escuelas Oficiales de Idiomas», explicó.

Sobre la ampliación del servicio del casi centenar de comedores escolares dependientes de la consejería, éste se llevará a cabo ya en septiembre con dos fórmulas diferentes. Unos centros realizarán un reajuste del horario del transporte escolar, mientras que los colegios donde no resulta posible esa opción contarán con un servicio extraordinario de vigilancia para el alumnado hasta la llegada del transporte. También se está preparando un directorio para albergar modelos de documentos y así evitar el papeleo, una de las queja recurrentes de los docentes.

Además, la consejera Eva Ledo también detalló la aprobación de los dos decretos para la implantación del asturiano. El primero permite implantarlo en el segundo ciclo de infantil y el segundo regula su encaje en las Escuelas Oficiales de Idioma. «Se están cumpliendo los calendarios establecidos (del pacto) y estamos intentando agilizarlos en la medida de lo posible», destacaba hace tres días la titular de Educación.

Acuerdo con la concertada

En concreto, entre las principales medidas acordadas destaca el incremento de la ratio de profesorado por unidad en la etapa de Infantil, lo que permitirá mejorar la atención al alumnado, contribuir al mantenimiento del empleo y reforzar las plantillas docentes.

En materia de atención a la diversidad, la Consejería elaborará un estudio para establecer una dotación básica de profesorado especializado en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) en los centros concertados, con el objetivo de garantizar una respuesta adecuada a las necesidades del alumnado.

Otro avance importante será la reducción de la carga burocrática. La Administración se ha comprometido a digitalizar el Documento de Organización de Centro (DOC), que recoge la planificación anual de los colegios y debe ser remitido a la Consejería de Educación.

En el ámbito salarial, el acuerdo contempla un incremento progresivo del complemento autonómico que percibe el profesorado: 50 euros mensuales en 2026 y 30 euros adicionales en 2027, hasta alcanzar un aumento total de 80 euros mensuales.

Pese a que los sindicatos le dieron el visto bueno obligados por las circunstancias, los profesionales de la docencia en la concertada señalan que el incremento es menor que el pactado con los sindicatos de la educación pública y que, de hecho, la diferencia salarial a favor de la pública, lejos de aminorarse, crece con estos acuerdos.

Por otra parte, se agilizará el sistema de habilitaciones del profesorado, que requiere una acreditación específica para poder impartir distintas materias, facilitando así la gestión y el desarrollo profesional del personal docente.

Este acuerdo con la red concertada se produce apenas dos meses después de la firma del pacto Asturias Educa, suscrito entre el Gobierno del Principado y las principales organizaciones sindicales, que establece la hoja de ruta para fortalecer la enseñanza pública en lo que resta de legislatura. El líder regional de FSIE, José Sela, explicó que para este curso que inicia el 9 de septiembre, sólo se pondrá en marcha desde ya, «el desbloqueo de la paga de antigüedad, que estaba caducado desde hace tiempo», dijo Sela. Añadió que «también se va a empezar a negociar desde ahora la implementación de una dotación de maestros de Pedagogía Terapéutica (PT)». Sin embargo, subrayó que el resto de medidas se aplicarán entre 2026 y 2027.