Daniel Ripa y Yolanda Díaz defienden juntos el control de la salud mental en el trabajo

¿Qué hacían juntos en un mismo escenario la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el exdiputado de Podemos Asturias ... Daniel Ripa? Pudiera parecer que el artífice de la denuncia tras la que se encuentra la declaración de ilegal de la prórroga del peaje del Huerna y la vicepresidenta han pactado acciones a seguir. Quizá lo han hecho, pero lo cierto es que compartían escenario para reivindicar el cuidado de la salud mental en el trabajo.

Participaron ambos en la jornada organizada por la Academia Europea de Salud Psicológica Ocupacional en Ginebra. Allí, junto a la presidenta del ente, Stavroula Leka, y la jefa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Organizacion Internacional de Trabajo (OIT), Ripa destacó que «España ha sido un referente en afrontar el problema de la salud mental en el trabajo, depresión, ansiedad, riesgos psicosociales, con inspecciones en las empresas y evaluaciones».

Según explicó, «las causas que generan riesgos psicosocicales son la incertidumbre y los salarios bajos», como prueba que «cuando reducimos la incertidumbre, aumentamos los salarios y reducimos la jornada la salud mental mejora».