Críticas por el escaso margen para debatir los presupuestos de Asturias para 2026: «Es un desprecio a la Junta»

El proyecto de Ley de los Presupuestos del Principado de Asturias para 2026 será aprobado por el Ejecutivo de Adrián Barbón en el Consejo ... de Gobierno del próximo lunes, 1 de diciembre, dando traslado ese mismo día del texto a la Junta General para iniciar su tramitación parlamentaria que, como ya es costumbre en esta Cámara, se concentra en las últimas semanas del año. Se trata de un incumplimiento habitual del Estatuto de Autonomía –que establece que debería presentarse «antes del último trimestre del año»– que acostumbra también a criticar la oposición, que denuncia que se trata de una irregularidad que se ha convertido en norma en este Parlamento y que obliga a analizar y debatir las cuentas en apenas unas semanas para poder aprobarlas antes de final de año, siempre a contrarreloj.

En las filas del PP mostraron su «absoluto rechazo» a los tiempos parlamentarios que maneja el Gobierno para la aprobación de los presupuestos. «Como suele ser habitual en el señor Barbón y en su Gobierno, los presupuestos se tramitarán de manera acelerada para aprobarse en uno de los últimos días hábiles del ejercicio», denunció el diputado popular Andrés Ruiz, quien entiende que, además de contravenir de manera «flagrante» el Estatuto de Autonomía, la forma de actuar del Gobierno responde a dos motivos. «Teñir de oscurantismo toda la tramitación parlamentaria para que la voz de la oposición y también de los expertos interesados no suene con nitidez, y porque antes de aprobar los presupuestos Barbón tuvo que someterse a los postulados de IU-Convocatoria por Asturias para luego también abrir una negociación con la izquierda radical representada por la ex de Podemos, la señora Tomé», censuró Ruiz. El diputado denuncia que, como consecuencia, un año más el proyecto de ley se tramitará «sin la transparencia necesaria para una ley que es esencial para el funcionamiento económico de la región». Los populares entienden que en este proyecto de ley se abordan cuestiones «de gran envergadura» que requieren de un debate más reposado en el seno de la Junta General y «no un debate acelerado para tapar las vergüenzas del señor Barbón y de su Gobierno y también para contentar a sus socios de gobierno».

En la misma línea, desde Vox lamentan que una vez más el Gobierno de Adrián Barbón presente «de manera apresurada y precipitada, con escaso margen para su debate» su propuesta presupuestaria. «De seguro serán de nuevo unos presupuestos inmovilistas, que no abordarán las necesidades de los asturianos», vaticina la formación que lidera Carolina López. Por su parte, el secretario general y portavoz parlamentario de Foro, Adrián Pumares, calificó de «vergüenza que en menos de un mes haya que estudiar los presupuestos, mejorarlos y aprobarlos. Ya no es que incumplan el Estatuto de Autonomía, es que desprecian a la Junta General y a todos los asturianos», censuró. Los plazos ajustados no imposibilitan, sin embargo, la negociación del Gobierno con Covadonga Tomé, quien confirma que su equipo tratará de mejorar las cuentas hasta el último momento.