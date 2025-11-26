El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Guillermo Peláez, el año pasado, haciendo entrega del proyecto de ley presupuestario de 2025 al presidente de la Junta, Juan Cofiño Álex Piña

Críticas por el escaso margen para debatir los presupuestos de Asturias para 2026: «Es un desprecio a la Junta»

El Principado de Asturias elevará el 1 de diciembre el proyecto a la Junta General entre quejas de la oposición por lo ajustado de los plazos

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:14

Comenta

El proyecto de Ley de los Presupuestos del Principado de Asturias para 2026 será aprobado por el Ejecutivo de Adrián Barbón en el Consejo ... de Gobierno del próximo lunes, 1 de diciembre, dando traslado ese mismo día del texto a la Junta General para iniciar su tramitación parlamentaria que, como ya es costumbre en esta Cámara, se concentra en las últimas semanas del año. Se trata de un incumplimiento habitual del Estatuto de Autonomía –que establece que debería presentarse «antes del último trimestre del año»– que acostumbra también a criticar la oposición, que denuncia que se trata de una irregularidad que se ha convertido en norma en este Parlamento y que obliga a analizar y debatir las cuentas en apenas unas semanas para poder aprobarlas antes de final de año, siempre a contrarreloj.

