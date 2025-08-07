Semana Riosellana: deporte, folixa y tradición La villa marinera se prepara para acoger a miles de visitantes en una de las citas más emblemáticas del verano asturiano

El Descenso Internacional del Sella, es sin duda el evento deportivo por excelencia del verano asturiano, una cita de marcado carácter festivo que hace de la Fiesta de les Piragües una de las más esperadas y multitudinarias de la época estival. Y es que al ambiente festivo que se viven en torno a la competición que, como marca la tradición, tendrá salida mañana a las 12 horas en la localidad de Arriondas, se suma el de la Fiesta de la llegada a meta en Ribadesella, donde hace ya días que calientan motores dentro de la Semana Riosellana de Les Piragües y el 87 Descenso Internacional del Sella.

Así pues, un año más, la villa marinera de Ribadesella se ha engalanado para recibir a miles de visitantes que han acudido a disfrutar de la Fiesta de les Piragües, una cita imprescindible para quienes buscan vivir una experiencia única.

Las actividades dieron comienzo el paso lunes con el acto inaugural en la Plaza Reina María Cristina, con la proyección del documental «Sella, el rio de la Gloria» y el encendido de la iluminación del Piragües que incluye, por primera vez, una bandera gigante en la calle Gran Vía, conformada por más de setenta mil bombillas con los colores del Sella. Este acto sirvió de pistoletazo de salida para una semana repleta de eventos.

Ampliar Este año participarán más de 1300 palistas y 800 embarcaciones.

El martes, los más creativos participaron en el taller de decoración para el desfile riosellano de les Piragües, mientras que la jornada del miércoles se vivió con especial entusiasmo en la Ría de Ribadesella, donde tuvo lugar la XX Edición del Mini Sella, una competición pensada para las jóvenes promesas del piragüismo. Posteriormente, el tradicional desfile e izado de banderas recorrió el Paseo de los Vencedores, simbolizando la unión entre deporte y tradición. La noche culminó con música y baile gracias a la actuación de una orquesta y un DJ en Campu Les Rolles, donde el ambiente festivo se alargó hasta altas horas.

Ayer jueves, la actividad fue frenética desde primera hora. La Ría de Ribadesella acogió la contrarreloj previa al Descenso Internacional. Más tarde, se celebró el emotivo acto de descubrimiento de la placa de los ganadores de la edición de 2024 en el Paseo de los Vencedores. La expectación continuó en la Plaza María Cristina con el sorteo del orden de salida de las piraguas, la presentación de palistas y clubes riosellanos, así como la mesa redonda titulada «Sentimientos del Sella».Ya entrada la noche, el pasacalles de La Bandina Gaites y Los Muiles animó las calles de la villa antes de que la Plaza Nueva acogiera un animado cierre con orquesta Combo Dominicano y DJ.

Programación hoy y mañana

Para hoy, viernes, la música seguirá siendo protagonista. A las 23.00 horas, la Plaza Nueva volverá a vibrar con la actuación de la Orquesta Galileo, continuando la fiesta en los bares de Ribadesella, dando paso a la jornada grande de mañana.

El sábado la cita comenzará a las 10 horas, con el tradicional desfile por las calles de Arriondas, en el que estarán presentes las asociaciones locales La Marea del Sella y Entaína, seguido de la salida oficial del 87 Descenso Internacional del Sella, a las 12 horas. Los palistas comenzarán a llegar a la meta oficial del puente de Ribadesella, pasada la una de la tarde. El tren fluvial saldrá hacia Lloviu, donde se recibirá a las tres menos veinte de la tarde para ir hacia los Campos de Oba, donde las asociaciones vecinales de Lloviu y Santianes celebrarán una jira campestre abierta al que quiera participar. A partir de las 17 horas, también en los Campos de Oba, comenzará la entrega de premios de las diferentes categorías del Descenso Internacional del Sella. Entre 14.30 y las 18.30h, el ritmo de la batucada y la charanga animará las calles de la capital riosellana.

A las 20.00 horas dará comienzo el desfile de campeones, impulsado por las asociaciones locales, dando paso después a la actuación en la Plaza Nueva de Orquesta Acordes, que pondrá el broche musical a una semana inolvidable.