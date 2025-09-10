El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La pancarta colocada en un centro de Protección Internacional de Asturias el pasado 12 de agosto. P. N.

Detenido en Asturias por colocar pancartas contra los menores no acompañados en las que usaba simbología nazi

Se le acusa de un delito de incitanción al odio contra los inmigrantes, un «colectivo vulnerable», como recuerda la Policía

P. Á.

Gijón

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:53

Un hombre de 55 años ha sido detenido en Oviedo por colocar, presuntamente, al menos cuatro pancartas en las que incitaba al odio contra los menores no acompañados acogidos en Asturias, un «colectivo vulnerable», como recuerda la Policía Nacional. La investigación se inició el pasado 12 de agosto tras aparecer una pancarta en uno de los centros de Protección Internacional con el mensaje de «Menas fuera».

A los agentes les resultó llamativo cómo estaba escrita la letra «S» de la palabra «Menas», con una tipografía Fraktur, caracterizada por sus formas angulosas, adoptada por el escuadrón de protección Schutzstaffel, organización al servicio de Adolft Hitler y del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en la Alemania Nazi. De la misma manera, en el lado izquierdo de la pancarta había otro símbolo característico en color azul, que se corresponde con el logo de la Segunda División Panzer de las «SS» alemanas, hizo que los investigadores centraras sus pesquisas en miembros de organizaciones con ideología de ultra derecha.

Comparativa ofrecida por la Policía Nacional del logo de las 'SS' alemanas y la pintada de una de las pancartas.
Comparativa ofrecida por la Policía Nacional del logo de la Segunda División Panzer de las 'SS' alemanas y la pintada de una de las pancartas.

Fruto de la investigación, se pudieron atribuir otras tres pancartas al mismo autor, dos de ellas en San Martín del Rey Aurelio los días 24 y 25 de abril de este año en las que se podían leer «Menas no» y «Menas fuera». Además, el 18 de julio colocó otra en una valla situada sobre el túnel de acceso al barrio de la Corredoria, en Oviedo, con el mensaje «Menas no, corrupción».

En todas las pancartas aparecían símbolos nazis y de organizaciones de ultra derecha. La semana pasada, tras identificar al presunto autor, se procedió a su localización y detención justamente cuando transportaba una nueva pancarta similar a las anteriores en el maletero de su coche, junto a ochenta y cinco pegatinas con mensajes xenófobos.

Desde la creación de la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio (ONDOD)en 2018, España ha consolidado un enfoque integral en esta materia, articulando medidas preventivas, de investigación y de sensibilización. Tras dos planes de acción previos, en marzo se puso en marcha un tercero para dar continuidad a la lucha contra los delitos e incidentes de odio. El objetivo es prevenir y responder con firmeza, reduciendo el daño a las víctimas y mejorando la actuación policial. Para ello, se refuerzan las capacidades de las Fuerzas de Seguridad con unidades especializadas y mejores sistemas de coordinación.

