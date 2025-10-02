Día de la Educación Social: «Ha llegado el momento de que nos integremos en el sistema educativo»

El 2 de octubre es el Día Internacional de la Educación Social. Una jornada que debe servir para celebrar y conmemorar, pero también para ... reivindicar. Y eso es lo que hace el Colegio Profesional de Educadores Sociales del Principado que, «aunque pequeño», ha demostrado que es reivindicativo. Así que con motivo de su día celebran una profesión que se estudia en 53 facultades del país y que en más de 30 años de titulación ha dado miles de egresados que trabajan acompañando a las personas en momentos muy diversos de la vida: desde la infancia y la familia hasta los mayores, que precisamente hoy celebran su día también. A ellos acompañan en los centros de día, en la lucha contra la soledad no deseada, en el empeño por el envejecimiento activo...

En el ámbito estatal, este año se ha elegido destacar la importancia de la tecnología y la Inteligencia Artificial. De hecho, el lema es 'Educación Social 5.0. Tecnología e Inteligencia Artificial como aliadas del cambio social«. Un temática que ha servido también para elaborar unidades didácticas trasladadas a las facultades.

Es «un día para poner en valor la profesión», dice Flor González, para dejar claro que hace tiempo que dejaron de trabajar «solo con los 'excluidos'», pero también para dejar claras las «montañas que nos dejan por subir». Y hay una cima que los profesionales asturianos creen que ha llegado el momento de subir: «Ha llegado la hora de integrarnos en el sistema educativo». Porque, en realidad y como su propio nombre indica, es una profesión de ese ámbito, que se estudia en las Facultades de Educación y Formación del Profesorado, pero que en la práctica no pertenece al sistema.

Su acompañamiento a la infancia y la adolescencia dentro del propia sistema educativo, de la educación formal, es imprescindible para trabajar en cuestiones tan importantes en la actualidad como la integración y la prevención de la violencia, en un momento en el que «cuestiones que nos parecía que estaban consolidadas no lo están».

Piden también desde el Colegio la actualización de los planes de estudio. «A veces, la Universidad va por detrás de la sociedad», dice González.

Pero si hay una cuestión que preocupa a los profesionales asturianos es el «asedio» que, dicen, vive el sector en la comunidad. Todo a cuenta del anuncio que hizo en su momento el Principado de exigir la titulación de Educación Social a quienes están trabajando como tal en la Administración para poder hacerles funcionarios. La situación ha llevado a la «crispación», a dos años de «angustia», de «enfrentamiento de trabajadores contra trabajadores». Una situación de la que Flor González culpa a los «sindicatos, que son los mismos que en el resto del país firman los convenios que reconocen la categoría laboral de los educadores sociales». Dicen que se enfrentan «a bulos» y a una «situación insólita» y que su objetivo es «garantizar la calidad de los servicios públicos» y el cumplimiento de la norma.

Con todo, seguirán pelando. Y celebrando su día.