En directo: último pleno del debate del estado de la región La Junta General votará hoy si la tragedia de Gaza es un «genocidio» o una «masacre»

A. M / R. M. Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:11 Comenta Compartir

El debate de orientación política vive hoy su tercera y última sesión, consagrada a analizar las propuestas de cada formación para marcar el paso al Ejecutivo. Los grupos registraron 123 textos, siendo el más productivo el Partido Popular (38), seguido de Vox (29). En la izquierda los socios de gobierno (FSA e IU-Convocatoria) elevan juntos otras 18 (si bien retiraron luego un texto) y los socialistas presentaron dos en solitario. Hay además una propuesta que avalan FSA, Convocatoria y Covadonga Tomé, sobre la autopista del Huerna y llama a «impulsar acciones a todos los niveles, orientadas a consolidar la estrategia de supresión definitiva del peaje». Por su parte en solitario Covadonga Tomé firma 18 propuestas y Foro Asturias, otras 17.

Hay peticiones para reactivar la ZALIA e invertir en los geriátricos públicos. Vox pide devolver al Estado en educación y Sanidad y también habrá debate para definir el sufrimiento de Palestina.

«La Junta General condena de manera categórica el genocidio perpetrado por el Estado de Israel contra la población palestina», plantea la iniciativa registrada por los socialistas e IU-Convocatoria.

La palabra clave es 'genocidio', que define todo acto cuya intención es la de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, según la definición de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948

Por contra, los populares registraron un texto en el que manifiestan «su condena firme y rotunda a los ataques terroristas perpetrados el 7 de octubre de 2023» por Hamás, al tiempo que se «condena la masacre en Gaza». El término 'masacre' define a un tipo de homicidio premeditado, habitualmente de muchas personas, caracterizado por la indefensión de las víctimas, pero no necesariamente centrado en un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

Los socialistas vienen retando al líder del PP, Álvaro Queipo, a reconocer el genocidio. En los dos últimos días han empleado esa palabra para hablar de Gaza los presidentes populares de Galicia y Andalucía, Alfonso Rueda y Juanma Moreno.

Temas

Palestina

Israel

Gaza

Asturias

Hamás