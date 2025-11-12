El doctor Manuel Alonso, nuevo presidente nacional de los cirujanos endovasculares El jefe del Servicio de Angiología del HUCA, elegido para el período 2025-2029 se plantea como objetivo proyectar internacionalmente el prestigio de la especialidad, encargada de un grupo de patologías que afectan a más del 50% de la población mayor de 50 años

Miriam Suárez Gijón Miércoles, 12 de noviembre 2025

El jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Manuel Alonso Pérez, ha sido elegido nuevo presidente del Capítulo de Cirugía Endovascular (CCEV) de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV). Organismo que agrupa a los especialistas que se dedican al desarrollo y aplicación de técnicas mínimamente invasivas con el objetivo de promover la investigación, la formación continuada y la excelencia profesional, fomentando la cooperación entre hospitales y la innovación tecnológica.

El nombramiento del doctor Alonso para el período 2025-2029 ha sido ratificado en el marco del VII Congreso Internacional del CCEV que se ha celebrado en Málaga. Su designación «marca el inicio de una etapa orientada a consolidar el liderazgo científico del Capítulo, reforzar su papel docente y promover una estrategia de apertura internacional que proyecte el prestigio de la cirugía endovascular española».

Manuel Alonso Pérez, que acumula una sólida trayectoria asistencial, investigadora y docente –es profesor asociado de la Universidad de Oviedo–, asume esta responsabilidad tras haber formado parte de las dos últimas juntas directivas. «Es un honor para mí asumir la presidencia de un Capítulo que representa una de las parcelas más relevantes de la cirugía vascular en España. Lo hago con gratitud hacia quienes nos precedieron y con el convencimiento de que el progreso solo puede alcanzarse a través de la cohesión como colectivo, la formación continuada, la investigación y la crítica constructiva orientada siempre a mejorar», señalaba en el inicio de esta nueva etapa.

Actualmente, las enfermedades vasculares (de venas y arterias) constituyen una de las primeras causas de muerte y uno de los principales desafíos de la salud pública española. Se estima que estas patologías afectan ya a cerca del 50 % de la población mayor de 50 años, y su prevalencia aumenta cada año por el envejecimiento poblacional y por la persistencia de factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el sedentarismo y el tabaquismo.

En este contexto, las técnicas endovasculares se han consolidado como una auténtica revolución médica, siendo la opción escogida para abordar el 80% de este tipo de intervenciones. Se trata de procedimientos mínimamente invasivos —mediante de catéteres— que permiten tratar desde aneurismas a insuficiencias venosas reduciendo las complicaciones.

Entre los objetivos que se plantea el jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del HUCA, destacan la creación de una base de datos nacional de procedimientos endovasculares en colaboración con la SEACV; la actualización del catálogo de prestaciones y baremos endovasculares; estrechar lazos con las principales sociedades científicas europeas; y reforzar la participación de jóvenes cirujanos y médicos residentes.

