Del País Vasco a Asturias: interceptan a un conductor en la A-8 con más de un kilo de cocaína Pillaron al detenido, un vecino de Vizcaya de 30 años, a la altura de Villaviciosa con la droga oculta en el asiento delantero

B. López Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:16 | Actualizado 14:31h.

Le interceptaron en la A-8 a la altura de Villaviciosa, sentido Galicia, con más de un kilo de cocaína bajo el asiento delantero. Se trata de un hombre de 30 años, vecino de Portugalete, en Vizcaya, sobre el que ya pesaba una orden de detención de un juzgado de Navarra.

Sucedió sobre las 9.30 horas de este jueves, cuando una patrulla perteneciente al Destacamento de Tráfico de Ribadesella, mientras realizaba un control a la altura del punto kilométrico 350 de dicha vía, se vio rebasada por un turismo marca Seat, modelo Toledo de color blanco.

Los agentes rebasaron a dicho vehículo, le dieron el alto y comprobaron que el coche no era suyo sino de un familiar próximo, además de verificar la orden de detención contra él.

Durante el tiempo que duró la identificación, los síntomas de nerviosismo del conductor eran evidentes, lo que provocó que los agentes realizasen un registro del vehículo. Hallaron bajo el asiento delantero derecho una mochila de pequeño tamaño y en su interior una bolsa que contenía un polvo de color blanco que podía ser cocaína.

Trasladada dicha persona y vehículo hasta las dependencias de la Guardia Civil en Villaviciosa en un segundo registro se intervinieron 945 euros y dos teléfonos móviles.

A partir de ese momento se hicieron cargo de la investigación efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Asturias, quienes tras llevar a cabo el correspondiente narcotest a dicha sustancia, ésta arrojó resultado positivo a cocaína, por lo que se procedió a la detención del hombre.

Tras el pesado de la cocaína intervenida, esta arrojó una cantidad de 1.118 gramos en bruto, incluyendo su envoltorio plástico.