Los profesores rechazan ampliar las ratios y que disminuya la distancia de seguridad

El diseño del próximo curso escolar avanzado por el ministerio y del que el Gobierno regional ha dado algunos apuntes, como que será presencial y retomará las ratios y la carga lectiva a medida que se vaya recuperando la normalidad, no convence a ... los sindicatos. Hubo práctica unanimidad en rechazar la ampliación del número de alumnos por aula, porque «la pandemia va a seguir presente». ANPE ve «imprescindible mantener la reducción de ratios actuales (20 alumnos desde Infantil hasta segundo de la ESO) y el mantenimiento de profesorado contratado (754) para asegurar la presencialidad en todas las enseñanzas y compensar los déficits de aprendizaje producidos por la pandemia».

En una línea muy similar se manifestó UGT, para quien «reducir la distancia de 1,5 a 1,2 metros y llevar mascarilla no es suficiente. Son una reedición a la baja de las medidas tomadas para afrontar el curso actual que no han garantizado la presencialidad absoluta». Como ANPE, es partidario de acelerar la vacunación de los docentes y alumnos y no ve «inversión suficiente» para la presencialidad total.

CC OO reclamó «un plan de compensación de desigualdades socioculturales y un incremento de plantillas, sobre todo en atención a la diversidad, tras una década de recortes» y Suatea defendió «la bajada de ratios, la adecuación de espacios para albergar desdobles y reforzar la plantilla con mejores condiciones laborales para los interinos».

CSIF hizo hincapié en que «no es razonable» reducir la distancia de seguridad y pide que se mantenga este requisito, que permite reducir ratios y elevar contrataciones. Los comités de directores instan a la consejería a facilitarles «la información con premura para dejar cerrado el curso listo en julio». Más inquietud hay en Secundaria, pues «no es lo mismo tener ratios de 20 que de 25 y que las clases pasen de 45 a 55 minutos». Insisten en «la necesidad de volver a la presencialidad total», aunque advierten de que «con la distancia actual no caben más alumnos».