Educación deja vacantes un centenar de plazas de las oposiciones de Secundaria en Asturias

Dice la Consejería de Educación que tiene que analizar qué ha ocurrido, cuáles son los motivos por los que, en esta ocasión, han suspendido más ... personas de lo habitual la oposición que se acaba de celebrar. Porque este miércoles se han publicado las listas de las personas que han obtenido plaza en el concurso-oposición de profesorado de Secundaria y otros cuerpos docentes. Son 523. Pero es que se habían convocado 625 plazas, por lo que se han cubierto un 83,68% de la oferta. Un centenar de puestos quedarán, por lo tanto, vacantes.

En este último proceso han participado 7.980 aspirantes y tras la publicación de este 23 de julio (que incluye también las puntuaciones y las respuestas a las alegaciones), la Dirección General de Personal Docente comenzará la elaboración de las listas de interinidad derivadas del procedimiento. La lista provisional se publicará el 5 de agosto y la definitiva, el 19. El periodo para solicitar plaza está previsto del 19 al 22 de agosto y la primera adjudicación se producirá el 27, cinco días antes del inicio de curso y, por tanto, de su incorporación al puesto de destino.

Las personas seleccionadas deberán realizar una fase de prácticas durante el curso 2025-2026, antes de convertirse en funcionariado de carrera. Del 24 al 30 de julio podrán presentar la solicitud para elegir un centro educativo y el 11 de agosto conocerán su destino.

La convocatoria de este año ha sido la primera en la que se ha usado el sistema de plicas para garantizar el anonimato de las personas aspirantes. En total, se habían convocado 625 plazas de turno libre de 51 especialidades (en total eran 770), de las que, como queda dicho, han sido adjudicadas el 83,68%. «La consejería analizará ahora el resultado de este procedimiento y estudiará las razones por las que ha podido disminuir el porcentaje de aprobados respecto a pruebas anteriores», ha comunicado Educación.

Para desarrollar todo el proceso, cuya primera prueba se celebró el pasado 21 de junio, ha sido necesario designar 133 tribunales, repartidos en 37 sedes, y movilizar a más de 700 profesionales.

Se da la circunstancia de que en otras comunidades autónomas había saltado hacía semanas la polémica por lo que algunos afectados consideraban una «escabechina» en la primera fase de las oposiciones. En comunidades como Murcia, Aragón y Castilla-La Mancha habían suspendido más del 80% de aspirantes en esa fase. CC OO había advertido de que cientos de plazas iban a quedar vacantes en todo el país, lo que supondrá un nuevo incremento de las interinidades.

En el caso de Asturias no se van publicando los resultados de cada prueba en el portal institucional, al contrario de lo que sucede en otros lugares, por lo que hacer el seguimiento del proceso es más complicado. Sí se sabía que en algunas especialidades no había superado la primera fase demasiada gente, aunque Borja Llorente, de CC OO, consideraba que no era una situación «extraordinaria» en los concursos oposiciones, donde a veces se llega al 20% de plazas vacantes. Distinta fue la situación de los procesos de estabilización de los últimos años, en los que apenas un 1% de las plazas quedaron sin cubrir.

En cualquier caso, Llorente tiene claro que «algo falla en el sistema cuando hay una diferencia tan grande entre un modelo de oposición y otro» y adelanta que se judicializarán situaciones ocurridas en especialidades como Formación y Orientación Laboral (FOL), Biología y Matemáticas.

El sindicato ANPE ha hecho un detallado análisis de los resultados, en los que ve «luces y sombras», especialmente por las especialidades que más vacantes dejan y que son de FP: Cocina y Pastelería, Administración de Empresas (solo se han adjudicado 2 de las 11 plazas), Instalaciones Electrotécnicas (una adjudicación de 13). El sindicato llama a la consejería a recuperar todas estas plazas en las próximas convocatorias de oposiciones.

En cuanto a los 523 funcionarios que se incorporarán en septiembre a las aulas, el 79,33% son interinos con experiencia docente previa que han logrado la estabilidad.

Con todos los datos recogidos, ANPE urge a reformar el Estatuto Docente para «acordar un acceso más eficiente mediante procesos selectivos que garanticen una evaluación objetiva, tanto de la capacitación pedagógica, como de la especialización, evitando el abuso de la interinidad».