Vox, sobre la educación en Asturias: «Esto es perversión de menores»

Ha habido que esperar solo al segundo punto del Pleno para que el presidente de la Junta General del Principado haya tenido que llamar al ... orden a los diputados. Pero es que el portavoz de Vox, Javier Jové Sandoval, ha llegado con fuerza. Había anunciado una interpelación «en materia de educación, con especial referencia a la situación educativa de la región». Pero esa interpelación ha acabado hablando de Rodrigo Cuevas, homosexualidad, masturbación e incluso del polémico campamento de Álava en el que las familias han denunciado el uso de duchas mixtas y la desnudez de los monitores, entre otras cosas

«Esto no es educación, es perversión de menores», ha afirmado tajante Jové tras mostrar ilustraciones de los genitales femeninos y masculinos, incluidos, asegura, en el material didáctico del programa 'Ni ogros ni princesas', en el que se habla de la masturbación. «Esto no son las fichas que veíamos nosotros para conocer el aparato reproductor. Esto es otra cosa. Pero es que la actividad que va ligado a esto, 'Mitos y realidades en torno a la masturbación', les pregunta qué son las zonas erógenas, qué formas conoces para sentir placer erótico...»

Terminaba con eso una primera intervención en la que Jové ha ridiculizado los programas de coeducación del Principado, con los que, asegura, se está «adoctrinando a los niños y a los profesores». Ha hablado de la Escuela de Formadoras en Coeducación que tuvo lugar en verano, de las unidades didácticas que invitan a los más pequeños a identificar actitudes machistas en dibujos animados y cuentos clásicos como 'Blancanieves' o a analizar las desigualdades de género que se dan incluso en el patio del colegio.

Ha lamentado Jové que se explique a los escolares efemérides relacionadas con la lucha LGTBI, «en lugar de hablar de la Batalla de Lepanto, que se conmemora hoy» o incluso que «se haga promoción de Rodrigo Cuevas».

En su segunda intervención ha ido más allá, asegurando que programas como estos dan pie a situaciones como el escándalo por el campamento de Navarra que han denunciado familias de los menores que acudieron.

Frente a todo ello, la consejera de Educación, Eva Ledo, ha optado por ceñirse a lo que llevaba preparado: una intervención sobre la situación del sistema educativo asturiano, los más de 10.000 alumnos que hacen uso de los comedores escolares, los más de 14.000 que usan el transporte escolar, las 30 aulas abiertas para la atención al autismo, la contratación de auxiliares educadores, la inversión en programas de refuerzo de lengua y matemáticas, las aulas de inmersión lingüística, las 38 escuelas que forman parte de la red de Escuelines, los nuevos ciclos de Formación Profesional... «Yo le estoy hablando de lo que se hace en nuestras aulas», le ha dicho Ledo a Jové. «Usted me habla de un programa de Navarra, igual se ha equivocado de Junta».