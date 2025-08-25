Educación incorpora el asturiano al segundo ciclo de Infantil y a las escuelas de idiomas La asignatura de llingua, cuyo estudio será optativo, se ofertará en todas etapas educativas de la región, salvo en la de 0 a 3 años

Los alumnos de entre 3 y 6 años podrán estudiar asturiano y la fala del occidente en las escuelas. Así lo aprobó el Consejo de Gobierno, que fija la enseñanza de la llingua como optativa en el currículo del segundo ciclo de Infantil. Además, y en esta misma línea de impulso de la enseñanza del asturiano, el Principado tambien aprobó el derecto por el que la lengua propia de la región se imparta en las escuelas oficiales de idiomas la comunidad. Estas medidas se engloban en el paquete de decretos aprobados ayer por el Consejo de Gobierno y en el que se incluye, también, el currículo de la nueva Formación Profesional (FP) en línea con la Ley Orgánica 3/2022.

Según lo aprobado por el Gobierno autonómico, en el programa educativo del curso que comenzará el próximo 9 de septiembre se ofertará la enseñanza del asturiano y fala del occidente –ahora llamada por el Principado como eonaviego– en el segundo ciclo de Infantil. Será como una asignatura optativa y será impartido en sesiones de entre 30 y 45 minutos, con una carga lectiva de entre tres y cuatro horas semanales, según los recursos disponibles en cada centro. El alumnado que no participe en esta oferta «realizará actividades similares en castellano», según informó el Gobierno regional.

La asignatura de asturiano será optativa para los alumnos. No así para los centros, que tendrán la obligación de ofertarla.

De esta forma, todo el sistema educativo asturiano ofertará la posibilidad de estudiar la llingua de manera optativa en todas sus etapas, salvo el primer ciclo de Infantil (0 a 3 años). O lo que es lo mismo, segundo ciclo de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato.

De forma paralela, también se aprobó la modificación del decreto que regula las escuelas oficiales de idiomas para incorporar el asturiano en su programación. Será una implantación progresiva y dependerá de la disponibilidad presupuestaria y organizativa de cada centro.

Según lo aprobado, se ofrecerán los niveles A1, A2, B1 y C1, y en el segundo se sumará el nivel B2, manteniéndose el resto. El eonaviego también está previsto para futuras convocatorias.

Decreto para la FP

La aprobación de los decretos por los que se ofertará el asturiano en Infantil y escuelas de idiomas forman parte de un paquete de decretos dirigidos a mejorar la calidad del sistema educativo. Uno de ellos desarrolla el currículo de la nueva Formación Profesional. Según el texto aprobado ayer, se regula el currículo de todas las ofertas formativas de FP implantadas en la comunidad, incluidas aquellas diseñadas específicamente para Asturias, como Inglés Complementario, la Sidra y su Servicio, Profundización en Digitalización y Profundización en Competencias Personales.

La norma contempla también la posibilidad de que los centros incorporen módulos optativos propios, y establece las tablas horarias para cada ciclo formativo, además de crear un catálogo autonómico de la oferta de FP, que se mantendrá actualizado de forma continua.

Este decreto es el primero de los dos previstos para desplegar la ley estatal en el ámbito autonómico. El segundo, aún en tramitación, regulará la ordenación de las enseñanzas y la evaluación del alumnado en la FP asturiana.