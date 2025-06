Las educadoras del ciclo de 0 a 3 años de Asturias van a su segunda huelga

Al margen del conflicto en la enseñanza pública, el Gobierno del Principado tiene también abierto otro, en el ciclo de 0 a 3 años. No ... es algo nuevo, sus trabajadoras ya han salido a la calle en diversas ocasiones y ya convocaron una huelga con amplio seguimiento a finales del curso pasado. Y esa semana vuelven a la carga. Hay una jornada de huelga cpnvocada para mañana y si no hay avances en sus pretensiones, en el calendario ya tienen marcada otra fecha de paro, el 4 de septiembre.

Hay dos grandes cuestiones sobre la mesa referentes a la red de Escuelines, uno de los proyectos más importantes del Gobierno del Principado, que ha sido muy bien acogido por los ayuntamientos, pero no tanto en la comunidad educativa. No porque no apoyen la iniciativa, sino porque no están de acuerdo en la gestión. «Integración sí, pero no así» es uno de los lemas que repiten en sus movilizaciones.

Así, el principal problema ahora mismo es la intregración de las educadoras. Está previsto que el curso empiece en septiembre con 22 municipios adheridos ya a la red regional, pero los sindicatos aseguran que no saben aún cómo se va a llevar a cabo esa integración. Más complicado aún será el momento de asumir a las educadoras que no han sido estabilizadas por los ayuntamientos. Anque el Principado comprometió una solución, a través de un concurso se méritos, pero aún no se ha avanzado en cómo se realizará.

Otra de las cuestiones que reclaman los sindicatos es el carácter educativo de la red del primer ciclo de Infantil, algo que fue finalmente recogido por la ley. Pero ese reconocimiento implica cuestiones como el calendario escolar, horario complementario o la pareja docente, que tampoco se han desarrollado.

Tras un largo proceso de negociaciones y elaboración de la ley, la Consejería de Educación comenzará en septiembre el proceso de integración efectiva de las escuelas de 0 a 3 años de titularidad municipal en la nueva red pública de Les Escuelines. En este primer periodo se incorporarán los 22 concejos que ya han cumplimentado correctamente toda la documentación. Los primeros conceos serán Aller, Belmonte, Bimenes, Cabranes, Candamo, Castropol, Colunga, Corvera, Cudillero, El Franco, Llanera, Morcín, Nava, Navia, Piloña, Ponga, Proaza, Sobrescobio, Taramundi, Valdés, Villanueva de Oscos y Villaviciosa.

Las portavoces sindicales Laura Pérez, de UGT; Laura González, de CSIF y Tania Alonso, de CCOO, explicaron la semana pasada los motivos que llevan a las educadoras a una huelga por segunda vez. Lamentan que las trabajadoras de las escuelas de esos 22 ayuntamientos «a día de hoy no conocen cuáles van a ser sus condiciones».

La red de Escuelinas ha sido, sin duda, el proyecto más imporante en el que ha traajado la recientemente dimitida consejera de Educación del Principado, Lydia Espina.