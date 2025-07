Luis Fernando Marrón Menéndez (Salas, 1963), es un ganadero oriundo de la localidad de Poles, en Salas, propietario de la ganadería Marrón. También es el ... secretario general de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (Usaga), uno de los cinco sindicatos agrarios que optan a formar parte del Consejo Agrario asturiano el próximo 17 de julio. Marrón explica las principales dificultades que enfrenta actualmente el campo en Asturias y cómo podrían solucionarse.

–¿Por qué considera usted importante que se celebren estas elecciones?

–Primero porque estamos en un país democrático y no se puede explicar cómo hemos pasado 23 años sin tener elecciones del Consejo Agrario. Es inexplicable que un sector primario como éste, tenga más de dos décadas sin poder elegir a sus representantes. Sólo se puede explicar si estuviésemos en dictadura.

–¿Y por qué cree usted que desde hace tanto tiempo no se convocaban elecciones?

–En estos últimos 23 años llevan renovando a los mismos representantes de siempre. Es lo que pasa cuando lleva mucho tiempo gobernando el mismo partido en una comunidad autónoma. Al final se generan unas dinámicas cáusticas, que no son sanas para los ciudadanos. De hecho, lo peor de todo es que esas dinámicas ya se están asumiendo como algo normal, cuando no son normales.

–¿Qué problemas enfrenta el campo asturiano actualmente?

–El principal problema que veo es la falta de relevo generacional. No se fijan jóvenes en el campo porque no se destina presupuesto para ello. La única forma de atraer a los jóvenes al medio rural es ofreciéndoles mejores condiciones laborales y eliminando tantos impuestos. Si quieren que un joven se asiente en el campo y quiera trabajar en esto, tienen que ayudarle para que produzca.

–¿Y usted cree que Asturias es la única comunidad con este tipo de problemas?

–Desde luego que no. Pero por ejemplo en Galicia han devuelto los montes a los vecinos que eran los titulares de esos terrenos. En Cantabria también hicieron lo mismo, y aquí en Asturias no. La consejería que tenemos aquí no trabaja en favor de los ganaderos. Y así nunca va a haber relevo generacional. Hay que fijar un presupuesto para el tema del relevo generacional y devolver la rentabilidad que antes tenía este negocio.

–¿Y qué otros problemas sufre el campo asturiano?

–Existe una burocracia absurda que está asfixiando al campo. Cada vez quedamos menos ganaderos y cada vez son más los trámites que nos obligan a realizar. Ahora hay que tramitarlo todo vía telemática, ¿para qué necesitamos entonces tantos funcionarios si no tienen nada que hacer?. Lo único que hacen es venir por las cuadras a inspeccionar nuestro trabajo y a poner más trabas. Te piden papeles para todo, para tenerte controlado.

–Las tres organizaciones agrarias principales, Asaja, Coag y UCA, pedían un aplazamiento de las elecciones argumentando errores en el censo. ¿Qué opinión le merece esto?

–Es verdad que el censo tiene muchos fallos porque tiene tiempo sin actualizarse. Hay errores garrafales, sin embargo, lo que no es lógico tampoco es que después de 23 años sin elecciones ahora se suspendan. Las dos organizaciones que no tenemos representación sindical, URA y Usaga, hemos sido los que hemos pedido por activa y por pasiva que se convoquen. Asaja, Coag y UCA no tenían ninguna gana de que se convocaran. Se suponía que llevaban varios meses trabajando codo a codo con la Administración para que hubiese una fecha, hubo plazo suficiente para presentar alegaciones. Lo que no puede ser es que faltando días para que se celebren, las pretendan aplazar.

–Aún así, es el Gobierno quien convoca las elecciones, no son los sindicatos.

–Sí, pero si están convocadas ha sido gracias, como ya dije, a que los sindicatos agrarios minoritarios hemos estado detrás de la Consejería de Medio Rural. Porque quienes llevan 23 años mandando, no les interesa que se hagan. Llevan 23 años repartiéndose el presupuesto entre ellos. Y el que parte y reparte siempre se queda con la mejor parte.