«España necesita otra Pasionaria»

Gijón Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:52

«España necesita una nueva Pasionaria», el mismo país que, también, necesita «conocer la verdadera historia de Dolores Ibárruri». La primera mujer en liderar un partido político, el PCE, la que fue dos veces diputada por Asturias, la que movilizó a las mujeres contra la desigualdad salarial entre hombres y mujeres y la falta de derechos de los trabajadores fue radiografiada ayer por dos expertas en su persona: Lola Ruiz-Ibárruri y Laura González.

La primera es la nieta de la líder comunista, que el sábado presentó en Gijón el documental 'Dolores Ibárruri: Pasionaria' que ha rodado Amparo Climent «en la productora de Santiago Segura que, aunque hace películas de humor, también destina sus beneficios a películas como esta». explicó Ruiz-Ibárruri.

La segunda es la exconsejera de Bienestar Social, también la primera presidenta de la Junta, exeurodiputada y, desde 2024, Medalla de Plata de Asturias. «Para mí es un honor haber conocido a Pasionaria. Haber estado en el primer mitin que dio en Avilés, tras volver a España, en el que abarrotó el estadio. Y haber pasado con ella tiempo en Gijón cuando vino a pasar el verano. Era un mujer íntegra».

Ambas protagonizaron ayer un diálogo abierto en la Librería La Revoltosa, de Gijón, moderado por EL COMERCIO y organizado por Izquierda Unida y Comisiones Obreras. Los asistentes pudieron conocer que «pese a la fama de sanguinaria, no hemos encontrado ni un solo informe, ni en los archivos españoles ni en los rusos, en los que pese sobre ella un delito de sangre. Y eso que quienes iban contra ella los buscaron ansiosamente», señaló su nieta.

Tampoco tuvo ella problemas con la Iglesia, por más que criticase su hipocresía en un artículo. «Ella defendió a las monjas a las que la República dejó en la calle. Les buscó un oficio. Hasta el punto de que, cuando volvió a España, tras el exilio la fueron a visitar y le llevaron un retrato de la Dolorosa, al que cada día rezaban por ella. Y le mostraron que, por detrás, habían pegado una foto suya», contó Ruiz-Ibárruri. «Dolores era una mujer de paz y de diálogo», sentenció González.

En la charla, a la que asistió medio centenar de personas, participaron feministas como Dulce Gallego, que reclamó el puesto «que Dolores tiene en el feminismo», así como la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, quien también se refirió a un aspecto de la Pasionaria «era optimista y quiero que salgamos hoy de aquí con esa sensación. Parece que hay muchas cosas malas en el presente, pero, por ejemplo, en las manifestaciones pro Palestina he visto a infinidad de jóvenes manifestándose». Una protesta en la que, Laura González, tiene claro que «habría estado Dolores si viviera». Lo que no quedó nada claro es si, de vivir, Pasionaria habría leído el libro de memorias del monarca emérito. «Ella siempre contaba que, de niña, conoció a Alfonso XII, cuando hizo una visita a las cuencas mineras. Y decía 'Mira que me he olvidado de cosas importante, pero de la canción que preparamos para él en la escuela, oye, de esa no me olvido', decía muerta de risa». Y, como su abuela hacía muchas veces, Lola Ruiz-Ibárruri entonó: «Bienvenido, don Alfonso, bienvenido seáis vos, los niños de nuestra comarca os entregamos el corazón».