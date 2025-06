Eva Ledo se compromete con las docentes de 0 a 3 en Asturias a elaborar «desde ya» un calendario de reuniones que aborde mejoras en el sistema

Las representantes de los sindicatos educativos de la escuela infantil de 0 a 3, CSIF, UGT y Comisiones Obreras (CC OO), han salido este martes ... de la reunión con la nueva consejera de Educación, Eva Ledo, «con un buen sabor de boca». «Creemos que hay una muy buena voluntad por parte de la consejera de llegar a acuerdos y precisamente una muestra de ello es que se ha comprometido desde ya a mandarnos en los próximos días una documentación con un calendario de reuniones y también que incluya parte de las reivindicaciones que hemos estado solicitando a nivel laboral». Así lo afirmó Laura Pérez de UGT a la salida del encuentro con la titular de Educación, que se prolongó por dos horas en la sede de la consejería, en Oviedo.

Pérez añadió que «ahora lo que pedimos es que esos compromisos que hemos alcanzado hoy, realmente se cumplan», dijo.

También Laura González de CSIF, se mostró satisfecha con los «avances» de esta primera reunión. «Hay una muy buena disposición por parte de la consejera Eva Ledo de que esto se solucione. Se comprometió la consejera a darnos datos e información de cómo vamos a funcionar a partir de septiembre cuando nos incorporemos a la nueva red de Escuelinas, y creo que ese es un paso muy importante. Ha entendido la urgencia que tenemos en ese aspecto», comentó.

Previamente al inicio de la reunión los sindicatos recordaron los puntos que pondrían sobre la mesa en este primer encuentro con Eva Ledo.

«Pedimos que nos reconozcan como etapa educativa, y que pasemos a formar parte de la Consejería de Educación, porque nos siguen excluyendo», explicó Carmen Riesgo de Comisiones Obreras.

Riesgo explicó que para las docentes de infantil resulta imprescindible avanzar en concretar un calendario de reuniones con la Consejería de Educación, «porque vamos con un retraso importante de cara a la incorporación de las escuelas infantiles en la Red de Les Escuelines que ya empieza en septiembre», dijo la representante de CC OO.

Para los sindicatos educativos las 20 escuelas infantiles que entran en septiembre a la red de escuelinas «les hace falta un reglamento, porque todavía hoy no conocemos los derechos laborales de las trabajadoras y necesitamos que se concrete todo esto a la brevedad posible», explicaron.

Cabe destacar que las docentes de 0 a 3 pusieron sobre la mesa en la reunión con Eva Ledo es «que se reconozca de forma real y efectiva el primer ciclo (0-3 años) como etapa educativa,

que se nos clasifique en la categoría B, ya que actualmente muchas seguimos en la categoría C, pese a nuestra formación y responsabilidad educativa, que se reduzcan las ratios y se garantice una pareja educativa real en las aulas, que se equiparen las condiciones laborales y salariales. La integración en la red autonómica de 0-3 años. La única equiparación que pedimos respecto al segundo ciclo es la del calendario escolar, para que se respete el descanso pedagógico, tan necesario para los niños y niñas de estas edades, y también para nosotras, como profesionales», comentó Laura Pérez.

Además el colectivo trasladó la ausencia de un marco normativo claro que guíe el proceso de absorción de los ayuntamientos que no estabilizaron a su personal, lo que deja a muchas compañeras en una situación de gran incertidumbre. «Reivindicamos a las educadoras interinas, que no saben cuál será su futuro ni si podrán continuar. Pedimos que se sigan utilizando las bolsas de empleo de los ayuntamientos, y no exclusivamente la del Principado», comentó también Laura González de CSIF.

Por último también exigieron el reconocimiento del «trabajo invisible que debemos realizar fuera del horario laboral: tareas administrativas como programación, diseño de actividades, elaboración de informes trimestrales y de fin de ciclo. Todo esto forma parte de nuestra labor docente y no está ni valorado ni compensado y reclamamos el reconocimiento oficial de las funciones de dirección que ejercen muchas compañeras en las escuelas, sin que exista un respaldo institucional, organizativo ni económico acorde a esa responsabilidad», concluyó Laura González.