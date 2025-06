El ciclo de 0 a 3 alza la voz en Oviedo: «Queremos cambios, no palabras»

Las escuelas infantiles públicas de Asturias han salido a la calle en Oviedo en la que es la última de las movilizaciones de este ... revuelto final de curso en el Principado. Unas 250 personas, según la Policía Nacional, han reclamado en Oviedo mejoras salariales y laborales.

Las educadoras del ciclo de 0 a 3 mantienen la firmeza en sus reivindicaciones pese a la convocatoria de la consejera de Educación, Eva Ledo, para reunirse la semana próxima.

Bajo la consigna 'Eva, escucha la pública está en la lucha', las escuelas infantiles asturianas siguen reclamando mejoras salariales que pasan por la equiparación salarial con otras comunidades autónomas y la reducción de horas lectivas para los mayores de 55 años. También piden la reducción de la carga burocrática y de las ratios de alumnos por aula, además de una mayor dotación de recursos para los centros.

«Queremos hechos, no sólo palabras, de la consejera de Educación. Pedimos una negociación seria con el Gobierno que realmente solucione la situación precaria que sufrimos», contó Lorena Mayo, de la escuela infantil de Tineo. Añadió que «a estas alturas vivivos en la incertidumbre porque no sabemos cómo va a funcionar el proyecto estrella de la consejería, la red de Escuelines. No nos dicen nada y estamos totalmente desinformadas».

Marta Fernández afirmó que «aplaudimos la intención de Eva Ledo de querer llegar a un acuerdo, pero sentimos que llega tarde. Esperamos que realmente se haga y que sea un acuerdo que valga la pena. Estamos cansados de promesas y de mentiras», dijo.

Lo mismo piensa la educadora gijonesa Marina Arias, quien señaló que «una vez más estamos haciendo historia. Queremos ver cambios, no podemos seguir estando a la cola de España», subrayó.

La manifestación partió de la Plaza de España, en Oviedo, hasta llegar a la sede de Presidencia. Los representantes de los sindicatos educativos convocantes, CC OO, UGT y CSIF, comentaron que «la actitud de la consejera es positiva porque tiene intenciones de negociar, pero lo que queremos es que se fije un calendario de reuniones, porque son muchas las cosas que tienen que cambiar. Estamos esperanzados, pero a la expectativa», explicó Tania Alonso, representante de Comisiones Obreras.

La próxima semana los sindicatos asturianos, tanto de la concertada como del ciclo de 0 a 3, mantendrán una reunión con la consejera donde esperan llegar a un acuerdo. Dicen que si no se logra, «seguiremos movilizándonos en septiembre».