Última semana de curso en Asturias al rojo vivo

Docentes de la pública se organizan para seguir mostrando su malestar

Desirée Martínez Rodríguez es directora del colegio público Matemático Pedrayes. La suya es una dirección unipersonal (hace las veces de directora, jefa de estudios y secretaria) y una de las 85 directoras que presentó su dimisión en señal de protesta por la respuesta del Gobierno al conflicto. Se reconoce «cansada» pero, sobre todo, «decepcionada» con el preacuerdo alcanzado entre sindicatos y Administración. Nada más conocerlo, pensó en cómo canalizar ese descontento y puso en marcha una recogida de firmas. Se fijó el plazo de 24 horas. Y en ese tiempo se superaron las 5.000.

Desirée Martínez envió un correo a los cinco sindicatos docentes. «Les he pedido que no firmen, que nos escuchen antes. Preferimos no ratificar el acuerdo y empezar la negociación de nuevo, aunque no haya huelga». Esta directora incluso pone en duda la validez de las asambleas y votaciones que han celebrado los sindicatos y en el que todos salvo CSIF (que ya ha dicho que no firmará el acuerdo) han recibido un rotundo apoyo de sus bases. «En las elecciones sindicales votamos todos, así que ahora deberían consultarnos a todos, seamos o no militantes», explica la docente.

Considera Martínez que las medidas que recoge el acuerdo «no solucionan la realidad de los centros» que son un «parche más que solucionamos a base de nuestro tiempo personal». «Seguimos sin medios, sin poder atender bien al alumnado con Necesidades Educativas Especiales y al NEA ni a ninguno con dificultades».

Tras estas intensas semanas, ahora ha llegado el momento de «reposar, descansar y no tomar las decisiones en caliente». Lo primero que ha notado es «que la gente ya no tiene miedo», entre otras cosas a plantarse y no hacer actividades que queden fuera de su horario. Hay sobre la mesa unas cuantas iniciativas a las que tratan de dar forma para seguir mostrando el malestar de los docentes asturianos. Al menos, de aquellos que consideran que «los sindicatos no nos representan».