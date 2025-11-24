El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Expertos participantes en las jornadas sobre vacunación organizadas este lunes por la Academia de Medicina de Asturias. E. C.

Los expertos alertan en Oviedo de las bajas tasas de vacunación en mayores contra la gripe y virus respiratorios

La Real Academia de Medicina reclama estrategias urgentes para recuperar coberturas tras la pandemia y proteger a la población más vulnerable de Asturias

D. Espina

Oviedo

Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:27

Comenta

El Auditorio Príncipe Felipe acogió este lunes la Jornada sobre Vacunación en Personas Mayores y Profesionales de la Salud, organizada por la Real Academia de ... Medicina y Cirugía del Principado de Asturias. El encuentro, que reunió a expertos nacionales, puso el foco en la necesidad urgente de mejorar las tasas de vacunación en población mayor ante enfermedades de alta carga como gripe, virus respiratorio sincitial (VRS), neumococo y herpes zóster.

