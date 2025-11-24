Los expertos alertan en Oviedo de las bajas tasas de vacunación en mayores contra la gripe y virus respiratorios

El Auditorio Príncipe Felipe acogió este lunes la Jornada sobre Vacunación en Personas Mayores y Profesionales de la Salud, organizada por la Real Academia de ... Medicina y Cirugía del Principado de Asturias. El encuentro, que reunió a expertos nacionales, puso el foco en la necesidad urgente de mejorar las tasas de vacunación en población mayor ante enfermedades de alta carga como gripe, virus respiratorio sincitial (VRS), neumococo y herpes zóster.

El acto inaugural corrió a cargo del presidente de la Academia, Juan Sebastián López-Arranz; el director general de Salud Pública y Salud Mental del Principado, Miguel Prieto, y el director general de la Fundación Cajastur, Carlos Siñeriz de Paz.

Envejecimiento y fragilidad como factores clave

En la primera mesa, la doctora Ana Coto Montes, profesora de la Universidad de Oviedo, expuso los últimos biomarcadores asociados a la sarcopenia y la progresión hacia la dependencia, subrayando que el sobrepeso acelera el deterioro muscular y que detectar la fragilidad de forma precoz es esencial para plantear intervenciones preventivas, entre ellas la vacunación.

Por su parte, el abogado Javier Moreno Alemán repasó el marco jurídico de la vacunación en España: consentimiento informado, responsabilidad profesional, diferencias entre vacunas financiadas y no financiadas y los escasos supuestos en los que podría justificarse la obligatoriedad.

Coberturas en caída libre tras la pandemia

La segunda parte de la jornada evidenció la preocupante caída de las tasas de vacunación registrada tras la covid-19. La doctora María Fernández Prada (Hospital Universitario Central de Asturias) alertó del descenso generalizado y del repunte de casos de sarampión en Europa, y reclamó campañas específicas para recuperar umbrales de protección colectiva.

El catedrático José María Eiros Bouza (Universidad de Valladolid) detalló la carga actual de gripe y VRS, así como los avances en vacunas de mayor inmunogenicidad y nuevas plataformas en investigación. Cerró la sesión la doctora Magda Campins Martí (Hospital Vall d'Hebron, Barcelona), quien presentó datos actualizados de enfermedad neumocócica invasiva en mayores de 65 años y defendió la vacunación conjugada secuencial y la nueva vacuna recombinante adyuvada frente al herpes zóster, recomendada a partir de los 50 años y especialmente en inmunodeprimidos.

Los ponentes coincidieron en que el envejecimiento de la población asturiana hace imprescindible reforzar los programas de vacunación para reducir hospitalizaciones y mortalidad prevenible en los mayores.