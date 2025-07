«Las explotaciones deben ser rentables por si solas, sin depender de las ayudas»

José Ramón García Alba (Tineo, 1964) es ganadero y secretario general de Unión de Campesinos Asturianos (UCA), uno de los cinco sindicatos agrarios que optan ... a formar parte del Consejo Agrario el próximo 17 de julio. García explicó cuáles son los principales problemas que enfrenta el campo asturiano y por qué considera importante que dichos problemas se solucionen.

–UCA, junto con Asaja y Coag ha pedido que se aplacen las elecciones por problemas en el censo. ¿Creéis importante que haya elecciones?

–Claro que queremos que haya elecciones, pero no de cualquier manera. Porque tal y como lo han hecho, es una absoluta chapuza. Queremos que las elecciones se hagan bien, no que se hagan con la mitad del censo nada más. Lo único que le pedimos al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, es que las aplace hasta que se solucionen los problemas del censo y todo el que quiera pueda votar.

–Pero no hay elecciones desde hace 23 años. Los sindicatos minoritarios argumentan que a ustedes no les interesa que haya elecciones… ¿qué opina?

–Quien convoca las elecciones es la Administración, no depende de nosotros. Nosotros queremos elecciones porque sabemos que es lo justo y lo democrático, pero hacer elecciones de cualquier manera tampoco vale. Es un gasto innecesario si las cosas se hacen mal.

–Para usted, ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta el sector?

–El mayor cambio que se tiene que dar ahora mismo es que las explotaciones deben ser rentables por sí solas, sin depender de las subvenciones. La subvención tiene que ser un extra, no puede ser el sustento para mantener una ganadería.

–¿Y por esa falta de rentabilidad en las explotaciones es que no hay relevo generacional?

–Claro, cómo vas a pretender que tu hijo continúe con la explotación o quiera trabajar en esto si saben que actualmente tener una ganadería no es rentable. No puedes pedir que se incorporen jóvenes al campo si no cuentan con las herramientas para poder trabajar. Y para que puedan hacerlo, las explotaciones deben empezar a ser rentables.

–¿Qué otro problema sufre el campo en Asturias?

–Toda la normativa medioambiental que desde la Unión Europea nos obligan a cumplir. Tanta burocracia dificulta el desarrollo del campo asturiano y requiere de soluciones integrales que aborden tanto las cuestiones económicas como las ambientales y sociales. Lo único que queremos es que nos dejen trabajar.

–Los precios de la carne han subido por diversos factores, entre ellos la escasez del último año. Esto ha sido positivo para el sector, ¿no es así?

–Los precios de la carne tienen que subir lo que tengan que subir porque desde hace mucho tiempo la carne se vendía a precios que no eran competitivos y no cubrían los costes de producción. Además, ganadería que cierra, no vuelve a abrir, y no podemos permitir que sigan cerrando ganaderías porque en el último año han cerrado muchas.

–¿Qué factores influyeron en el cierre de ganaderías en Asturias?

–En Asturias, el cierre de ganaderías se debe principalmente a la crisis en la recogida de leche y el aumento de costes de producción, que dificultan la rentabilidad de las explotaciones, especialmente las más pequeñas. Además, la tuberculosis bovina y las medidas para controlarla también han afectado a algunas explotaciones, que ante tantos problemas y al no ser capaces de seguir adelante con el negocio, prefirieron bajar la persiana. De hecho, hubo ganaderos que prefirieron matar a algunas de sus vacas para poder darle de comer a las otras. Y hay que pensar también que vaca que matas, es difícil de recuperar. Porque una novilla tarda por lo menos dos años en producir. Esa escasez de ganado ha permitido que suban los precios, aunque no será para siempre.