Fade culpa a Aena de la marcha de Ryanair: «Debe replantearse un modelo de tarifas que penaliza a los aeropuertos regionales»

«Más allá de la decisión de la compañía, Aena debería replantearse un modelo de tarifas que penaliza a los aeropuertos regionales. Para la cohesión ... territorial y la competitividad de España es vital que existan conexiones no solo desde los grandes hubs, sino también desde aeropuertos como el de Asturias, que ha demostrado ser un motor de crecimiento turístico y económico». Aún no había opinado, pero la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), María Calvo, dejó clara su posición respecto al anuncio de Ryanair de abandonar la región en la cartelera de verano de 2026, una vez que haya concluido su contrato de promoción turística con el Principado.

Un contrato que le ha supuesto una subvención de 9,7 euros por cada viajero que haya utilizado sus rutas desde el aeropuerto de Asturias. Es decir, Roma, Bruselas y Düsseldorf (aunque, en realidad, aterriza en Weeze, a 90 kilómetros). A cambio, Aena le ha cobrado una tasa de operación que llega a 2 euros por viajero. Desde principios de año, la aerolínea irlandesa ha mantenido una guerra abierta con Aena por las tarifas, que ya le llevó a anular para la cartelera de verano que concluye el próximo día 25 la única ruta que ofrecía desde Asturias sin apoyo económico, la de Stansted, en la que movió más de 91.000 personas desde 2022, cuando volvió a operar en Asturias.

Una guerra en la que la presidenta de Fade ha tomado partido por Ryanair. En una nota de prensa, María Calvo ha mostrado su preocupación por el anuncio de Ryanair de suspender esas rutas tras el fin del contrato, al considerar que la conectividad aérea es clave para la competitividad y el desarrollo económico de la región. «Nos preocupa este anuncio porque no cabe duda de que la conectividad aérea es fundamental, no solo para atraer turismo, sino también para generar actividad económica y empleo. Conectarnos con Europa es esencial para la competitividad de Asturias».

Confía ella en en que la situación pueda resolverse en los próximos meses y en que el Gobierno del Principado, a través del viceconsejero de Infraestructuras, Movilidad y Territorio, Jorge García, «logre una solución que evite la pérdida de destinos estratégicos. Ryanair tiene previsto mantener su actividad hasta marzo del próximo año, y esperamos que entre tanto se encuentre una alternativa que permita conservar conexiones tan importantes como Roma o Bruselas, que son fundamentales tanto para el turismo como para las empresas asturianas».

Pero insiste en que «el impacto de las tarifas aeroportuarias es un problema estructural y objetivo», que puede afectar al conjunto de compañías que operan en aeropuertos pequeños si no se corrige a tiempo. «No hablamos de una situación exclusiva de Ryanair. Las tarifas de Aena afectan por igual a todas las aerolíneas y, si no se aborda este tema, puede tener un efecto contagio en el futuro».