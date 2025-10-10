El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
María Calvo y Adrián Barbón, en una reunión reciente. Álex Piña

Fade culpa a Aena de la marcha de Ryanair: «Debe replantearse un modelo de tarifas que penaliza a los aeropuertos regionales»

María Calvo valora el anuncio del Principado de buscar soluciones y confía en que «Jorge García logre una solución que evite perder destinos estratégicos»

Chelo Tuya

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:02

Comenta

«Más allá de la decisión de la compañía, Aena debería replantearse un modelo de tarifas que penaliza a los aeropuertos regionales. Para la cohesión ... territorial y la competitividad de España es vital que existan conexiones no solo desde los grandes hubs, sino también desde aeropuertos como el de Asturias, que ha demostrado ser un motor de crecimiento turístico y económico». Aún no había opinado, pero la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), María Calvo, dejó clara su posición respecto al anuncio de Ryanair de abandonar la región en la cartelera de verano de 2026, una vez que haya concluido su contrato de promoción turística con el Principado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  2. 2 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  3. 3

    0,72 euros por ir de Gijón a Oviedo: así quiere acabar con el problema del peaje del Huerna la patronal de las autopistas
  4. 4

    ¿Por qué el Real Oviedo echa a Paunovic y recupera a Carrión?
  5. 5 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  6. 6

    ¿Cuáles son los veinte destinos regulares y ocho chárter que estrenará el aeropuerto de Asturias?
  7. 7 Continúa la búsqueda en el Cabo Peñas, por tierra, mar y aire, de la mujer de 33 años desaparecida
  8. 8 Luis Carrión ya está en Asturias para tomar las riendas del Real Oviedo
  9. 9 Abierto el plazo de un mes para pedir las ayudas al alquiler en Asturias: llegan a 900 euros y estas son las condiciones
  10. 10 El Boombastic se celebrará del 16 al 18 de julio en Llanera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Fade culpa a Aena de la marcha de Ryanair: «Debe replantearse un modelo de tarifas que penaliza a los aeropuertos regionales»

Fade culpa a Aena de la marcha de Ryanair: «Debe replantearse un modelo de tarifas que penaliza a los aeropuertos regionales»