El líder de IAS y director general de Consumo, Faustino Zapico. Pablo Lorenzana

Faustino Zapico, director general de Consumo : «La nueva ley propone sanciones que sí disuadan de abusar de los consumidores»

«Tenemos derecho a conocer cuánto estima el fabricante que va a durar un teléfono móvil o un horno. Es razonable que el vendedor lo indique»

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

La consejería que gestiona IU-Convocatoria acaba de someter a consulta pública su proyecto de ley de 'Protección y Defensa de las Personas Consumidoras y ... Usuarias', texto adelantado por EL COMERCIO que aspira a cambiar el día a día de la población. El borrador amplía derechos, establece que hay que facilitar los canales de reclamación, ampliar garantías, no utilizar lenguaje engañoso, informar con claridad de lo que cuesta un producto y asegurar un servicio técnico de reparación a quien compra productos duraderos. El apartado sancionador endurece las multas. Detrás de esta iniciativa, como de la ley que quiere prohibir el consumo de bebidas energéticas a los menores de edad, está Faustino Zapico (Mieres, 1970). Profesor de Historia en un instituto y secretario general de Izquierda Asturiana (IAS), esta legislatura está al frente de la Dirección General de Consumo.

